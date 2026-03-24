je l možete vi da rešite zadatak

je l možete vi da rešite zadatak

Jedan zadatak iz matematike za prvi razred osnovne škole, koji na prvi pogled deluje jednostavno, u poslednjih nekoliko dana izazvao je pravu pometnju na društvenim mrežama u Srbiji. Fotografija zadatka, u kome se od učenika traži da „upišu potrebne brojeve“ u piramidalnu šemu, podeljena je na stotine puta, a reakcije su se samo nizale.

Na prvi pogled, zadatak deluje lagano – sabiranje brojeva kroz piramidalnu tabelu kako bi se dobio konačan broj na vrhu. Ipak, mnogi roditelji priznaju da su zapeli već kod drugog primera, pokušavajući da shvate logiku po kojoj se dolazi do rešenja.

Zadatak se sastoji od tri piramide, sa uputstvom: „Upiši potrebne brojeve“.

Svaka piramida ima donji red kvadratića sa brojevima, koji je popunjen ili delimično popunjen, dok su gornji redovi prazni i treba ih dopuniti. Na vrhu piramide nalazi se konačan broj, koji predstavlja cilj.

Princip rešavanja zadatka je jednostavan: svaki broj u višem redu dobija se sabiranjem dva susedna broja iz reda ispod.

U prvoj piramidi donji red čine brojevi 8, 4 i 4, dok je na vrhu 20. Potrebno je popuniti srednji red tako da zbir susednih brojeva daje brojeve iznad, pa na kraju i 20.

U drugoj piramidi, na vrhu je broj 16, a delovi donjeg i srednjeg reda su već popunjeni (na primer, 4 dole i 8 u sredini). Preostali broj treba dopuniti po istom principu.

Treća piramida ima donji red sa četiri broja: 2, 3, 1 i 1, dok je vrh 15. Ova piramida zahteva više koraka, jer se sabiranje vrši kroz dodatni red.

Zadatak zahteva od učenika da prepoznaju obrazac i pravilno primene sabiranje kroz sve redove kako bi popunili prazna polja.

„Ne zna da ga reši ni moje dete a ni ja“

Međutim, zadatak je zbunio ne samo učenike već i roditelje. Mnogi ističu da učenici prvog razredatek savladavaju osnovne računske operacije, pa ovakav zadatak može biti komplikovan.

„Doživeli smo i to da dete ima u prvom razredu za domaći neki zadatak koji ni on, ni ja, ni moj otac ne znamo da rešimo“, napisala je jedna majka u komentaru, dodajući da je morala da koristi ChatGPT da bi došla do rešenja.

Slična iskustva su podelili i drugi roditelji, pitajući se da li je problem u zadatku ili u načinu na koji se gradivo danas predaje.

„Ni moj nije znao sam. Nije uopšte znao odakle da krene. Tek je treći uradio skroz sam, kad samo prva dva zajedno uradili“, napisala je jedna majka. Za njom se javio otac jednog mališana i dodao:

„Zadaci su dobri, ali je uputstvo bez veze... Jedino ako nisu radili u školi s učiteljicom takve zadatke, pa da onda odmah prepoznaju šta treba da rade kad vide piramidalnu tabelu. Mada to i dalje nije opravdanje za nedostatak preciznog uputstva šta treba da se radi“.

„Ovo definitivno nije zadatak za prvi razred, stvarno nisu normalni. Osim ako nije neki bizarni eksperiment koliko će dece uspeti da reši bez pomoći“, dodala je još jedna korisnica društvenih mreža.

Rešenja

Rešenje prve piramide:

20

12 8

8 4 4

Rešenje druge piramide:

16

8 8

4 4 4

Rešenje treće piramide:

15

9 6

5 4 2

2 3 1 1

Da li ste dobili ovakve rezultate?

