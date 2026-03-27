da li ste znali?

Mnogi vlasnici se brinu kada njihov ljubimac iznenada počne da odbija obroke, verujući da mu je hrana postala dosadna. Međutim, psihologija pasa je drugačija od ljudske - njima nije potrebna stalna promena ukusa da bi bili zadovoljni. Za pse je ključ sreće u predvidivosti i stabilnom rasporedu, a ne u kulinarskim varijacijama koje često vode ka problematičnom ponašanju.

Greške u rasporedu i problem stalno dostupne hrane

Izostanak fiksnih termina za hranjenje jedna je od najčešćih prepreka u vaspitanju ljubimca. Pas koji nema jasnu strukturu gubi osećaj za vreme obroka, što rezultira odbijanjem hrane ili prejedanjem. Preporučuje se da se hrana poslužuje dva do tri puta dnevno u identično vreme.

Zašto psi odbijaju hranu Foto: Vita Popova / Alamy / Profimedia

Pravilna praksa podrazumeva da se obroci nude uvek u isto vreme. Hrana treba da stoji najviše 20 do 30 minuta, nakon čega se sklanja.

Ostavljanje pune činije tokom celog dana ("slobodno hranjenje") unosi pometnju. Pas koji zna da mu je hrana uvek na raspolaganju gubi motivaciju da pojede obrok odmah, postaje sklon grickanju i razvija loše navike koje otežavaju kontrolu telesne težine i zdravstvenog stanja.

Uticaj poslastica i hrane sa stola na izbirljivost

Zašto psi postaju probirljivi Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Navika deljenja hrane sa ljudske trpeze i preterivanje sa nagradama glavni su krivci za "probirljivost". Psi su inteligentni – ako nauče da će ignorisanjem granula dobiti nešto ukusnije od vlasnika, oni će to rado činiti.

Da bi se održao nutritivni balans i sprečila gojaznost, poslastice ne bi smele da čine više od 10% ukupnog dnevnog unosa kalorija. Doslednost vlasnika u poštovanju ovih pravila jedini je siguran put ka zdravom i disciplinovanom ljubimcu koji sa uživanjem čeka svoj redovni obrok.

