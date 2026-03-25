Dnevni horoskop za 25. mart. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje ovog ponedeljka. Kojem znaku će se osmehnuti sreća, a ko će srljati u probleme.

OVAN

Očekuju vas problemi s dokumentacijom. Neke papire nećete moći da nađete kad vam budu bili hitno potrebni. Veza je stabilna i uživate u društvu partnera. Budite pažljivi u saobraćaju ili na treningu jer su moguće povrede.

BIK

Poslovna situacija je stabilna. Veoma ste odgovorni i obaveze odrađujete na vreme. Odnos s partnerom nije najbolji: ne samo da ste skloni svađama nego niste iskreni jedno prema drugom. Zdravlje je solidno.

BLIZANCI

Imate previše obaveza, koje pokušavate da odradite što pre. To vam ne ide baš najbolje i izaziva vam napetost. Što se tiče bračnog partnera, na korak ste od svađe. Da biste je izbegli, svesno ga lažete. Veoma ste nervozni i napeti.

RAK

U slučaju da ste privatnik, očekuje vas uspešna komunikacija s predstavnicima medija. Poveravate bračnom partneru svoje brige. On vas teši i smatra da ste preuveličali probleme. Napeti ste i potrebno vam je opuštanje.

LAV

Prezadovoljni ste saradnjom sa inostranim partnerima. Oni su takođe zadovoljni, pa vam nude proširenje saradnje. U slučaju da ste u vezi, privlači vas ideja o zajedničkom životu. Moguć je bol u kolenima.

DEVICA

Iznenađeni ste dobrim poslovnom rezultatima jer ih niste očekivali. Očekuju vas nesuglasice s partnerom, a nijedno od vas dvoje ne želi da popusti. Pritisak vam je nestabilan, neka vam terapija bude pri ruci.

VAGA

Niste preterano fokusirani na poslovne obaveze i pravite greške koje i ne primećujete. Kolege vas upozoravaju da obratite pažnju. Preispitujete se da li je osoba s kojom ste u vezi ona prava. Moguća je infekcija.

ŠKORPIJA

Naoružajte se strpljenjem. Danas vas čeka haos zbog mnogo obaveza, loše organizacije i komunikacije s kolegama. Slična situacija je u vezi. Veoma su slabe šanse da izbegnete svađu s partnerom. Ojačajte imunitet.

STRELAC

U slučaju da ste privatnik, budite na oprezu, naročito ukoliko je potrebno da neki dokument zvanično potpišete. Veza je u krizi. Očekuje vas veća svađa, u kojoj ćete jedno drugo optuživati za mnoge stvari. Zdravlje je stabilno.

JARAC

Očekuju vas problemi na poslu vezani za dokumentaciju, komunikaciju i saobraćaj. Mnogo vam smeta ponašanje bračnog partnera, jer ne prestaje s kritikom i žalbama. Smeta vam količina negativnosti koju izbacuje iz sebe. Ojačajte imunitet.

VODOLIJA

Poslovna komunikacija je pred kolapsom. Ne uspevate da nađete dokumenta koja su vam potrebna za sastanak. Svađalački ste nastrojeni i kritikujete partnera, ali on ne reaguje. Neophodno je da se opustite i odmorite.

RIBE

U slučaju da ste privatnik, suočavate se s većim problemima finansijske prirode. Niste zadovoljni saradnjom s kolegama. Lošu komunikaciju imate i s bračnim partnerom, ima tu laganja i teranja inata. Čuvajte se infekcija.

