Rudolf Hes bio je jedan od najozloglašenijih nacističkih ratnih zločinaca, poznat kao zapovednik koncentracionog logora Aušvic tokom Drugog svetskog rata. Rođen je 25. novembra 1900. godine u Baden-Badenu u Nemačkoj, u katoličkoj porodici. Njegov otac Franc Ksaver Hes bio je bivši vojnik i strog vernik koji je želeo da sin postane sveštenik, ali je Rudolf još u mladosti odustao od vere i kasnije postao ateista. Njegov životni put odveo ga je daleko od tog početnog plana, ka mračnim dubinama nacističke ideologije i zločina protiv čovečnosti.

Rani život i uspon u nacističkoj hijerarhiji

Hes je odrastao u strogom porodičnom okruženju, a sa 14 godina, tokom Prvog svetskog rata, pridružio se nemačkoj vojsci. Borio se na istočnom frontu, uključujući borbe u Turskoj i Palestini, gde je sa 17 godina postao najmlađi podoficir u nemačkoj vojsci i bio odlikovan Gvozdenim krstom prve i druge klase.

Rudolf Hes Foto: Bican Emil / ČTK / Profimedia

Nakon rata pridružio se ekstremističkim desničarskim grupama, a 1922. godine postao je član Nacističke partije. Godine 1934. pridružio se SS-u na nagovor Hajnriha Himlera, kojeg je izuzetno poštovao, često ga smatrajući važnijim od samog Adolfa Hitlera.

Hesova karijera u SS-u brzo je napredovala. Počeo je u logoru Dahau kao blokfirer (zapovednik bloka), a kasnije je radio u Zaksenhauzenu. Godine 1940. imenovan je za zapovednika novoosnovanog logora Aušvic u Poljskoj, gde je proveo tri i po godine razvijajući i usavršavajući metode masovnog ubijanja.

Pod njegovim vođstvom Aušvic je postao najveća „fabrika smrti“ nacističkog režima, gde je uvedena upotreba gasa Ciklon B za masovna pogubljenja. Procenjuje se da je tokom njegovog mandata ubijeno između 1,1 i 2,5 miliona ljudi, većinom Jevreja, ali i Roma, Poljaka i drugih.

Aušvic Foto: VOTAVA / AFP / Profimedia

Klikom na link saznajte koji ustaški zločinac je koristio gas Ciklon B u ubijanju dece.

Hes je bio pedantan i metodičan u svom poslu, često opisan kao hladan i bezosećajan. Njegovi memoari, napisani u zatvoru, otkrivaju da je smatrao svoje postupke ispravnim jer je sledio naređenja nadređenih, posebno Himlera, koji mu je 1941. lično naredio sprovođenje „konačnog rešenja“ za Jevreje u Aušvicu.

Hes je čak živeo sa svojom porodicom – suprugom Hedvig Hes i petoro dece – u vili tik uz logor, gde su vodili naizgled normalan život, odvojen zidom od užasa koji se odvijao svega nekoliko metara dalje.

Bekstvo i skrivanje nakon rata

Nakon pada Trećeg rajha u maju 1945, Hajnrih Himler savetovao je Hesu da se sakrije kako bi izbegao savezničku pravdu. Hes je uzeo lažno ime „Franc Lang“, prerušio se u mornara nemačke mornarice Kriegsmarine i zaposlio se kao poljoprivrednik na farmi u Gotrupelu, blizu Flensburga na severu Nemačke, nedaleko od danske granice. Tamo je proveo skoro godinu dana živeći skromno i izbegavajući pažnju.

Ričard Bajer, Jozef Mengele i Rudolf Hes (komandant Aušvica) 1944. Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Hapšenje Rudolfa Hesa

Hapšenje Hesa 11. marta 1946. godine rezultat je upornosti britanske vojske i jednog čoveka – Hansa Aleksandera, nemačkog Jevrejina koji je pobegao u London pre rata i pridružio se britanskim snagama kao lovac na naciste.

Aleksanderov tim prvo je pronašao Hedvig Hes i njenu decu u martu 1946. Posle intenzivnog ispitivanja, ona je na kraju otkrila da se Hes skriva pod imenom Franc Lang na farmi blizu Flensburga. Dana 11. marta 1946. organizovana je racija.

Britanski vojnici upali su u štalu gde je Hes spavao. U početku je poricao svoj identitet, ali je Aleksander primetio da nosi venčani prsten. Kada mu je naređeno da ga skine, unutra je bilo ugravirano ime „Rudolf“, što je bio ključni dokaz.

Rudolf Hes (komandant Aušvica) - hapšenje Foto: Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia

Nakon razotkrivanja, Hes je pretučen od strane britanskih vojnika, ali je Aleksander zaustavio nasilje kako bi ga sačuvao za suđenje. Hes je potom prebačen u pritvor, gde je dao detaljno svedočenje o radu Aušvica, potvrđujući razmere zločina.

Suđenje i kraj

U maju 1946. Hes je izručen Poljskoj, gde mu je suđeno u Varšavi. Osuđen je na smrt 2. aprila 1947. za zločine protiv čovečnosti. Tokom zatočeništva u Vadovicama iznenadio je čuvare tražeći ispovest od katoličkog sveštenika, isusovca Vladislava Lohna, kojeg je ranije pustio iz logora.

Rudolf Hes Foto: The History Collection / Alamy / Profimedia

Nakon ispovesti i pričešća, Hes je pokazao znakove kajanja, što je zabeleženo u njegovim memoarima i pismima. Pogubljen je vešanjem 16. aprila 1947. u Aušvicu, na mestu gde je nekada upravljao logorom – simboličan čin pravde za milione žrtava.

