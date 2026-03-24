Ansambl narodnih igara i pesama Srbije "Kolo" još jednom je potvrdio svoj status jednog od najvažnijih čuvara tradicije, održavši veličanstven koncert u Sremskoj Mitrovici. Spektakl koji je oduševio publiku upriličen je u prepunoj sali Pozorište Dobrica Milutinović, gde se tražila karta više, a atmosfera je od samog početka bila ispunjena emocijama i ponosom.

Raj za oči

Publika je imala priliku da uživa u raskošnom programu koji je obuhvatio igre i pesme iz različitih krajeva Srbije, ali i šireg regiona. Na sceni su se smenjivali energični koreografski blokovi, nežne lirike i snažni ritmovi, dok su izvođači demonstrirali izuzetnu tehničku spremnost i uigranost. Svaki pokret bio je precizan, svaki korak usklađen, što je još jednom potvrdilo vrhunski kvalitet po kojem je Ansambl narodnih igara i pesama Srbije prepoznatljiv decenijama.

Poseban utisak ostavili su orkestar i pevači, čije je muziciranje pratilo svaki segment programa sa izuzetnom preciznošću i emocijom. Tradicionalni instrumenti i autentični vokali dodatno su dočarali duh narodne baštine, stvarajući jedinstvenu vezu između prošlosti i savremenog trenutka.

Neizostavan deo spektakla bili su i raskošni kostimi, po kojima je ansambl nadaleko poznat. Ručno rađeni, bogato ukrašeni i verni originalima iz različitih krajeva, oni su još jednom opravdali epitet „pokretnog muzeja“ koji se često pripisuje ovom ansamblu. Svaki detalj od veza do nakitanosio je priču o kulturnom nasleđu i tradiciji koja se brižljivo čuva i prenosi na nove generacije.

Neguju tradiciju

Za pohvalu

Turneja „Kolodrom“, koja je započela 2023. godine dolaskom direktora Zdravko Ranisavljević, predstavlja važan segment u radu ansambla. Od tada, Ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo kontinuirano nastupa širom Srbije, regiona i Evrope, promovišući bogatstvo folklorne tradicije i predstavljajući je publici različitih kultura.

Iako je ansambl tokom godina proputovao gotovo ceo svet, nastupajući na prestižnim scenama i festivalima, članovi ističu da su im susreti sa domaćom publikom uvek najposebniji. Upravo takav bio je i koncert u Sremskoj Mitrovici, gde su emocije bile obostrane publika je nagrađivala izvođače dugotrajnim aplauzima, dok su umetnici uzvraćali energijom i posvećenošću na sceni.