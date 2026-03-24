Amerikanac Kristijan Grosi, koji je nedavno boravio u Beogradu i tada javno isticao koliko su ga oduševili srdačnost ljudi i gostoprimstvo, nastavio je svoje putovanje kroz Srbiju. Ovoga puta krenuo je ka severu zemlje, do Subotice - i to iz razloga koji na prvi pogled deluje prilično neobično.

Kako je podelio u videu na društvenim mrežama, proveo je čak dva i po sata u vožnji samo da bi stigao do jedne jedine zgrade.

"Srbija ima najlepši McDonald's na svetu i nalazi se u Subotici", rekao je Grosi u snimku, dok stoji ispred impozantne zgrade Gradske kuće.

Kristijan Grosi Foto: Tik Tok Printscreen/christian.grossi

Nije skrivao oduševljenje ni dok je opisivao prizor pred sobom. Posebno ga je fasciniralo to što se restoran ne nalazi u tipičnom modernom prostoru, već je smešten unutar istorijske građevine.

"Ovaj McDonald's se bukvalno nalazi unutar Gradske kuće u Subotici. Često ga nazivaju 'jedinim Art Nouveau McDonald's-om na svetu'. Dizajn je originalan, nije renoviran - umesto da menjaju prostor, McDonald's se prilagodio zgradi", objasnio je on.

Međutim, pravi utisak, kako kaže, ostavlja unutrašnjost.

"Kao da si ušao u vremensku kapsulu iz viktorijanskog vremena. Pogledajte samo ovaj vitraž, luster, spiralne stepenice… Bože, ovo je predivno. Ovo je kao delić umetnosti. Zamislite kad bi svi fast fud-ovi imali ovakav stil", rekao je Grosi.

Zgrada koja je na njega ostavila tako snažan utisak nije bilo kakav objekat. Gradska kuća u Subotici važi za najveću, a po mišljenju mnogih i najlepšu građevinu u tom gradu. Izgrađena je između 1908. i 1910. godine, dok su majstori još naredne dve godine posvetili bogatom uređenju enterijera.

Upravo taj spoj istorije, umetnosti i savremenog brenda brze hrane posebno je privukao Grosijevu pažnju. Njegov video dodatno je istakao jedan od najneobičnijih McDonald's restorana na svetu – i to baš u Srbiji.

Kristijan je od trenutka kada je stigao u Srbiju bio je impresioniran ljudima, hranom i gostoprimstvom koje je doživeo.

"Obožavam sve u vezi sa Srbijom. Svi su tako prijateljski nastrojeni, naročito kada saznaju da ste stranac i da zaista uživate u njihovoj zemlji. A posebno kada otkriju da ste Amerikanac. Tada se stvarno nasmeju i postanu veoma srećni", otkrio je Kristijan.

