Amerikanac Kristijan Grosi, koji je nedavno boravio u Beogradu i tada javno isticao koliko su ga oduševili srdačnost ljudi i gostoprimstvo, nastavio je svoje putovanje kroz Srbiju. Ovoga puta krenuo je ka severu zemlje, do Subotice - i to iz razloga koji na prvi pogled deluje prilično neobično.

Kako je podelio u videu na društvenim mrežama, proveo je čak dva i po sata u vožnji samo da bi stigao do jedne jedine zgrade.

"Srbija ima najlepši McDonald's na svetu i nalazi se u Subotici", rekao je Grosi u snimku, dok stoji ispred impozantne zgrade Gradske kuće.

Amerikanac Kristijan Grosi
Kristijan Grosi

Nije skrivao oduševljenje ni dok je opisivao prizor pred sobom. Posebno ga je fasciniralo to što se restoran ne nalazi u tipičnom modernom prostoru, već je smešten unutar istorijske građevine.

"Ovaj McDonald's se bukvalno nalazi unutar Gradske kuće u Subotici. Često ga nazivaju 'jedinim Art Nouveau McDonald's-om na svetu'. Dizajn je originalan, nije renoviran - umesto da menjaju prostor, McDonald's se prilagodio zgradi", objasnio je on.

Međutim, pravi utisak, kako kaže, ostavlja unutrašnjost.

"Kao da si ušao u vremensku kapsulu iz viktorijanskog vremena. Pogledajte samo ovaj vitraž, luster, spiralne stepenice… Bože, ovo je predivno. Ovo je kao delić umetnosti. Zamislite kad bi svi fast fud-ovi imali ovakav stil", rekao je Grosi.

Zgrada koja je na njega ostavila tako snažan utisak nije bilo kakav objekat. Gradska kuća u Subotici važi za najveću, a po mišljenju mnogih i najlepšu građevinu u tom gradu. Izgrađena je između 1908. i 1910. godine, dok su majstori još naredne dve godine posvetili bogatom uređenju enterijera.

Upravo taj spoj istorije, umetnosti i savremenog brenda brze hrane posebno je privukao Grosijevu pažnju. Njegov video dodatno je istakao jedan od najneobičnijih McDonald's restorana na svetu – i to baš u Srbiji.

Kristijan je od trenutka kada je stigao u Srbiju bio je impresioniran ljudima, hranom i gostoprimstvom koje je doživeo.

"Obožavam sve u vezi sa Srbijom. Svi su tako prijateljski nastrojeni, naročito kada saznaju da ste stranac i da zaista uživate u njihovoj zemlji. A posebno kada otkriju da ste Amerikanac. Tada se stvarno nasmeju i postanu veoma srećni", otkrio je Kristijan.

Ne propustiteZanimljivostiAmerikanac posetio Srbiju, pa priznao šta ga je iznenadilo: Pričali mu neistine o nama "Ovo nisam doživeo ni u jednoj drugoj balkanskoj zemlji"
Amerikanac u Srbiji.jpg
ŽivotKolumbijka se zbog ljubavi preselila u Srbiju, a onda su je 3 stvari šokirale: Ostala u čudu kada je ovo primetila "Srbima je ovo kao neko sveto pravilo"
Danijela Masijas
ZanimljivostiBritanac pešačio svetom 336 dana, pa stigao i u Srbiju: Prespavao na sred Suve planine, pa otvorio dušu (VIDEO)
Britanac pešači preko 300 dana pa stigao do Srbije.jpg
ŽenaIndonežanka pre 4 godine posetila Beograd i odlučila da ostane: Danas ovako priča o nama "Ne iznenađujte se ako ovo čujete od Srba"
Indonežanka Vajera

STRANCI U SRBIJI DIVLJAJU U SAOBRAĆAJU?! Advokat otkrio da li za strane državljane važe iste kazne kao za naše