Američka pevačicaSara Bareles, poznata po sjajnim vokalnim sposobnostima, nedavno je doživela šokantno otkriće, prenosi LadBible.

Ona je odranije vlasnica jednog seoskog imanja, a ističe da je bila znatiželjna da sazna šta se krije iza vrata stare peći na ugalj. Nije ni slutila kakvo je iznenađenje očekuje.

"Bizarno putovanje"

“Zavolela sam ovo imanje i, iako sam godinama gledala u ta vrata, nikada nisam uspela da ih otvorim. Ali, kad su čudne stvari počele da ispadaju kroz pukotine, odlučila sam da istražim”, otkrila je pevačica.

Kad je konačno otvorila metalna vrata, Sara je naišla na zastrašujući prizor - lobanju ispunjenu larvama i ostatke nepoznatog stvorenja!

Sara Bareles Foto: printscreen/instagram/sarabareilles

U trenutku otkrića, odlučila je da svoju reakciju podeli sa pratiocima na Instagramu, kako bi ih povela na “bizarno putovanje".

Kako bi smirila živce i pokušala da unese humor u situaciju, pevačica je pratiocima otkrila jezivi prizor kroz pesmu.

Dok je opisivala šta je pronašla, zapevala je: “To je lobanja... to je lobanja... lobanja ispunjena crvima! Ne znam šta je ovo... to je ogroman zmaj. Šta je ovo? Šta je ovo?!"

Sara je otkriće pretvorila u urnebesan trenutak, što je izmamilo smeh Instagram pratilaca, koji su u isto vreme saosećali sa njenim strahom.

"Mislim da je to neki..."

Nakon početnog šoka, uzela je lopatu i rukavice kako bi uklonila neprijatan sadržaj. Iako je pretpostavila da su to ostaci poznate životinje, bila je zgrožena.

“Mislim da je to neki veliki glodar, možda rakun, to je moje najbolja pretpostavka", rekla je Sara, očigledno uznemirena.

Nastavila je da uklanja ostatke sa oprezom.

"Bože, ne mogu da opišem veličinu ovih ostataka", rekla je pevačica.

Iako Sara nije bila potpuno sigurna šta je tačno pronašla iza vrata, odlučila je da ostatke "pošalje" nazad u prirodu.

Pratioci na društvenim mrežama bili su oduševljeni njenom hrabrošću. U komentarima su je hvalili zbog toga što je izdržala bizarnu situaciju, a mnogi su komentarisali da bi verovatno platili nekog da to uradi umesto njih.

“Mogu imati 20 dolara na računu i ipak bih angažovao nekog da to počisti", napisala je jedna osoba.

(Kurir.rs/ Telegraf)

