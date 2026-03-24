Slavnog kuvara Gordona Remzija teško je zadovoljiti i prevariti. Poznat po oštrom jeziku koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim i sa desetinama restorana i sedam Mišlenovih zvezdica, otkrio je koje jelo nikada ne naručuje u restoranu. Reč je o supi dana, koju će vam konobar u 90 odsto slučajeva preporučiti.

Ako iko zna šta se događa iza zatvorenih vrata kuhinja u restoranima, onda je to ovaj kuvar. Zato bi bilo dobro poslušati ga kada daje savete ovog tipa.

Gordon Remzi Foto: EPA/NIC BOTHMA

Kuvar Gordon Remzi, vlasnik čak 12 Mišelin zvezdica i niza restorana širom sveta, podelio je neočekivan savet koji bi mogao da promeni šta naručujete u restoranima.

Njegov savet? Izbegavajte čorbu dana.

Da, čorbu, odnosno supu dana – naizgled siguran izbor za početak obroka. Ipak, Remzi je u intervjuu za "Town & Country" otkrio kako se iza te naizgled sveže ponude često kriju stari sastojci koji se stalno ponavljaju, a predstavljaju kao specijalitet.

„Uvek pitajte šta je juče bila čorba dana pre nego što naručite današnju. Moglo bi da se ispostavi da je to zapravo čorba meseca“, upozorio je Remzi.

Foto: Kurir

Čuveni Remzi priznaje da se pri naručivanju često oslanja na preporuke konobara.

„Konobari često probaju većinu jela s menija i mogu vam dati uvid u ono što je kuvar novo dodao ili šta je najpopularnije među lokalnim gostima“, rekao je i dodao:

"Putujući, dobio sam puno sjajnih preporuka od konobara".

Dakle, sledeći put kad sednete u restoran i osetite primamljiv miris „sveže“ supe dana, setite se Remzijevih reči.

