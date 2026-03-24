Mladi keramičar iz Hrvatske privukao je veliku pažnju na TikToku nakon što je objavio da sa samo 21 godinom može mesečno da zaradi čak 80.000 evra. Video objavljen na profilu @tajmleps u kratkom roku prikupio je više od 200 hiljada pregleda, a nastao je kao odgovor na pitanje jednog pratioca koji ga je pitao odakle mu novac za kupovinu BMW-a.

U videu je objasnio svoju računicu. Tvrdi da postavljanje pločica u jednoj prostoriji naplaćuje oko 8.000 evra i da u toku nedelje uspe da završi dva do tri kupatila. „Dalju računicu odradite sami“, poručio je pratiocima, sugerišući da tako dolazi do pomenutog mesečnog prihoda.

U komentarima se povela rasprava o realnosti takve zarade

Njegova tvrdnja izazvala je lavinu komentara i raspravu o tome koliko majstori danas zaista mogu da zarade, ali i koliko je takva računica realna. Deo korisnika izrazio je sumnju, pre svega zbog vremena potrebnog za kvalitetno uređenje kupatila.

„Brate moj, ako završiš jedno kupatilo od pet-šest hiljada za manje od nedelju dana, znači da varaš“, napisao je jedan korisnik. Drugi su se složili i istakli da ozbiljna adaptacija kupatila, koja uključuje pripremu, sušenje materijala i završne radove, ne može da bude gotova za samo dva ili tri dana. „Radio sam to, kupatilo traje sedam do deset dana“, dodao je jedan komentator.

Mnogi su mu ipak dali podršku

Ipak, bilo je i onih koji su stali u njegovu odbranu. „Istina, moj sin je takođe keramičar, radio je kupatilo privatno za tri dana i zaradio 2.000 evra. Momci pošteno rade, neka i zarade, hvala Bogu“, napisala je jedna korisnica.

Drugi su poručili da ih iznos možda iznenađuje, ali da ih ne čudi dobra zarada za težak i tražen posao. „Malo mi nije jasna ta cena, ali samo napred ako možeš. Nadam se da ćeš i više zarađivati“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Jedva sam našla nekoga ko će da mi lepi pločice, nije to lak posao. Svaka ti čast.“

Posebnu pažnju privukao je i komentar korisnika koji tvrdi da je mladi keramičar radio kod njega. „Radio je kod mene dečko, savršen posao. Za kvalitet koji pruža, to je povoljno – uzeo mi je samo 6.000 evra“, napisao je. Upravo je reč „samo“ mnogima zapala za oko, pa mu je jedan korisnik ironično odgovorio: „Samo 6 hiljada, kažeš?“

I ranije je slao poruke o radu i uspehu

Mladi keramičar je i ranije na svom profilu delio sadržaj kojim pokušava da motiviše pratioce. U jednoj od objava snimio se na poslu uz poruku: „Ne možeš da se penješ uz lestve uspeha ako držiš ruke u džepovima.“

