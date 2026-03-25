Deka iz Zagreba svakog dana vozi starog psa u kolicima na livadu

Dirljiva priča iz zagrebačkog kvarta Ferenščica verovatno nikada ne bi bila ispričana da Zagrepčanka Zdenka Košpić Dedić nije odlučila da na Fejsbuku podeli emotivnu priču o svom komšiji.

"Postoje ljudi koji vraćaju veru u ljude i čine svet lepšim mestom svojim postupcima. Gledam komšiju iz kvarta kako dva puta dnevno svaki dan vozi svog bolesnog i starog psa u kolicima (tačkama) na livadu. Hvala ti, dobri čoveče!", napisala je ganuta gospođa Zdenka.

Deka iz Zagreba svakog dana vozi starog psa u kolicima na livadu Foto: Printscreen/Facebook/ZAKAJ VOLIM PESE

Bolesnog psa kolicima prevozi do prirode

Ona je oduševljeno ispričala priču o svom komšiji, pogođena njegovom požrtvovanošću za svog četvoronožnog ljubimca. Priču je podelila u Fejsbuk grupi posvećenoj ljubiteljima pasa, gde je izazvala lavinu emocija.

Deka iz Zagreba svakog dana vozi starog psa u kolicima na livadu Foto: Printscreen/Facebook/ZAKAJ VOLIM PESE

Radi se o komšiji koji živi u blizini i koji je odlučio da svom bolesnom ljubimcu pruži najbolju moguću negu. Već mesec dana on svakodnevno dva puta vozi svog bolesnog psa Bobija u kolicima do livade. Prema njenim rečima, veterinari su hteli da uspavaju psa, ali vlasnik nije pristao na to.

