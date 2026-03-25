Ova fotografija je rasplakala Balkan: Komšija svaki dan u kolicima vozi bolesnog psa na livadu, razlog će vam slomiti srce
Dirljiva priča iz zagrebačkog kvarta Ferenščica verovatno nikada ne bi bila ispričana da Zagrepčanka Zdenka Košpić Dedić nije odlučila da na Fejsbuku podeli emotivnu priču o svom komšiji.
"Postoje ljudi koji vraćaju veru u ljude i čine svet lepšim mestom svojim postupcima. Gledam komšiju iz kvarta kako dva puta dnevno svaki dan vozi svog bolesnog i starog psa u kolicima (tačkama) na livadu. Hvala ti, dobri čoveče!", napisala je ganuta gospođa Zdenka.
Bolesnog psa kolicima prevozi do prirode
Ona je oduševljeno ispričala priču o svom komšiji, pogođena njegovom požrtvovanošću za svog četvoronožnog ljubimca. Priču je podelila u Fejsbuk grupi posvećenoj ljubiteljima pasa, gde je izazvala lavinu emocija.
Radi se o komšiji koji živi u blizini i koji je odlučio da svom bolesnom ljubimcu pruži najbolju moguću negu. Već mesec dana on svakodnevno dva puta vozi svog bolesnog psa Bobija u kolicima do livade. Prema njenim rečima, veterinari su hteli da uspavaju psa, ali vlasnik nije pristao na to.
