Ana je od oronule garaže napravila kuću iz snova

U eri u kojoj se kvalitet života često neosnovano poistovećuje sa ogromnom kvadraturom, priča o Ani podseća nas da su vizija i lični pečat ključni sastojci svakog pravog doma. Ona je od skromnog i zapuštenog objekta uspela da napravi enterijer koji svojom toplinom i stilom zasenjuje znatno veće i skuplje kuće.

Kroz popularni serijal Living Big in a Tiny House, upoznajemo ovu kreativnu ženu koja je na neverovatno racionalan način preuredila staru garažu u kompaktan životni prostor iz snova, prožet prepoznatljivom shabby-chic estetikom.

Od šupe do 42 kvadrata čistog stila

Pre skoro jednu deceniju, Ana je kupila parcelu na kojoj se nalazila samo obična ostava i oronula garaža. Iako prostor na prvi pogled nije obećavao, ona je u njemu videla ogroman potencijal. Odlučila je da tu strukturu transformiše u dom od 42 kvadratna metra, koji danas sadrži sve neophodno: udobnu spavaću sobu, dnevni boravak, potpuno funkcionalnu kuhinju i luksuzno kupatilo.

Svaki deo kvadrature iskorišćen je do maksimuma, bez žrtvovanja estetike radi praktičnosti. Dodatni prostor dobila je zatvaranjem nekadašnje nadstrešnice za automobil, čime je stvorila još jednu dnevnu zonu i dragoceno mesto za odlaganje stvari.

Spoj enterijera i prirode

Zadnja strana kuće krasi prostrana terasa koja služi kao prirodni produžetak unutrašnjosti. Upravo je ambijent dvorišta i mir koji ono nudi bio presudan faktor pri odabiru ove nekretnine. Danas taj spoljašnji deo deluje kao neodvojivi deo stambenog prostora, idealan za opuštanje na svežem vazduhu.

Anin dom je istinski primer vrhunskog estetskog senzibiliteta. Enterijer predstavlja pažljivo biranu fuziju stilova sa snažnim uticajem francuskog dizajna, uz pametnu upotrebu recikliranih elemenata. Krajnji rezultat je prostor koji odiše nežnošću, elegancijom i autentičnošću.

Kreativnost kao izvor prihoda

Pored glavne kuće, Ana je na svom imanju uredila i šarmantne male vikendice. Njih koristi kao pansione za izdavanje, čime je svojoj kreativnosti dodala i praktičnu, ekonomski održivu stranu, kako prenosi "Jutarnji list".

Ovaj poduhvat nije samo lekcija o dizajnu enterijera, već i inspirativna priča o hrabrosti da se u nečemu sasvim običnom i skromnom prepozna i stvori nešto zaista izuzetno.

Pogledajte video: Mladi bračni par renovirao kuću