Ko se od nas barem jednom nije previše uzbudio i uradio nešto blamantno? Čak i psi mogu da se poistovete sa tim. U video-snimku na TikToku, koji je pregledan više od 26.2 miliona puta i sakupio preko 5.8 miliona lajkova, mali jazavičar Klauzi leži u krilu svoje vlasnice, izgledajući potpuno osramoćeno. Preko videa stoji tekst: "Kada si toliko uzbuđen što vidiš goste, a oni kažu: "Fuj, on piški".

Velika većina od hiljada komentara ispod snimka pružila je podršku medenom malom Klausiju i njegovoj uzbuđenoj bešici: "O, moj Bože, pa on je samo mala beba", "Pa, onda ti ljudi više nisu pozvani", neki su od komentara. Jedna osoba je čak podelila da radnik u njihovoj lokalnoj prodavnici za kućne ljubimce svake nedelje bez žalbe čisti "veselo piškenje" njihovog šteneta, govoreći vlasniku: "Ovo je svet vašeg psa, a mi samo živimo u njemu“. Koliko god to bilo slatko, zašto neki psi mokre kada se uzbuđe?

Razumevanje uzbuđenja i popustljive bešike

Jedan komentator na Klausijevom snimku sročio je ono što smo svi mislili: "Sačuvaj Bože da se malo popiškiš kad si uzbuđen". Kada se zdrav mlad pas uzbudi, on će mahati repom i možda malo mokriti. To je poznato kao "mokrenje od uzbuđenja" i dešava se kada je pas previše stimulisan. To je slično submisivnom (pokornom) mokrenju, koje se može javiti kada se pas oseća anksiozno ili uplašeno i pokušava da prenese poruku da nije pretnja. Takođe, neka štenad još uvek nisu razvila kontrolu bešike potrebnu da spreče neprimereno mokrenje.

Kako sprečiti nezgode u kući

Korišćenjem treninga pozitivnog potkrepljenja, trebalo bi da budete u stanju da sprečite i mokrenje od uzbuđenja i submisivno mokrenje. Nikada nemojte kažnjavati svog psa zbog neprimerenog mokrenja i uvek se konsultujte sa veterinarom kako biste proverili da li postoji neki skriveni fizički uzrok za neželjeno ponašanje. Možda nije ništa ozbiljno, ali uvek vredi proveriti da biste bili sigurni.

