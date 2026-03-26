Dnevni horoskop za 26. mart. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta zvezde predviđaju pripadnicima Zodijaka ovog četvrtka.

OVAN

Prilično ste nerealni, tako da pravite poslovne planove koji neće moći da se realizuju. Veza odlično napreduje, iako nisu svi članovi porodice oduševljeni vašim izborom partnera. Moguće su povrede i infekcije.

BIK

Vredni ste i odgovorni. Posao se normalno razvija. Zadovoljni ste poslovnom situacijom. Odnos u vezi je u krizi i očekuju vas svađa i problemi koje nećete uspeti da prevaziđete. Zdravlje je stabilno.

BLIZANCI

Očekuje vas priliv finansija. Poslovna situacija je stabilna. Obaveze odrađujete regularno, bez ikakvog zastoja. Razmišljate o zajedničkoj budućnosti s voljenom osobom. Pričuvajte se povreda i infekcija.

RAK

Posao se normalno odvija, a predstoji i priliv novca. Imate tako potreban osećaj sigurnosti kad je reč o poslu i finansijama. Odnos s bračnim partnerom se popravlja. Prija vam pažnja voljene osobe. Zdravlje je solidno.

LAV

Pred vama je mnogo obaveza. Dobro ste organizovani, posao dobro poznajete, tako da sve odrađujete kvalitetno i na vreme. Odnos s bračnim partnerom je stabilan i zadovoljavajući. Kosti su osetljive, naročito donji deo leđa.

DEVICA

Na poslu vas očekuju teškoće. Uprkos ogromnom trudu, ne uspevate da ih prevaziđete, zbog čega ste neraspoloženi. Zadovoljni ste kako veza napreduje. Veoma mnogo vam znači to što vas partner u potpunosti razume. Pritisak je nestabilan.

VAGA

Objektivnost vam nije jača strana. Pravite poslovne planove koji imaju vrlo male šanse da se ostvare. Brak je za vas svetinja i zadovoljni ste odnosom s partnerom. Partner krije stvari od vas, ali toga niste svesni. Mogući su problemi s disajnim organima.

ŠKORPIJA

Najbolje je da se ne zalećete u novi poslovni projekat sa saradnicima koje ne poznajete dobro. Bilo bi dobro da ih diskretno proverite. Veza zapada u krizu, a problem je međusobna neiskrenost. Čuvajte se povreda, naročito ako se bavite sportom.

STRELAC

Posao se odvija regularno. Posvećeni ste obavezama, a teškoća nema. Očekuje vas novo poznanstvo. Druga strana ostavlja odličan utisak, a vi planirate da je vidite ponovo. Imunitet je snažan. Osećate se dobro.

JARAC

U slučaju započinjanja poslovne saradnje neophodno je da svaku stavku dogovora razjasnite da biste izbegli eventualne probleme. Brak je stabilan, iako vaš partner preteruje s ljubomorom. Skloni ste povredama.

VODOLIJA

Zainteresovani ste za zajedničku saradnju sa strancima i iz tog razloga uspostavljate komunikaciju s njima. S partnerom imate lošu komunikaciju: oboje ste skloni svađama i lažima. Ograničite unos slatkiša.

RIBE

Poslovne obaveze odrađujete po planu. Sve se odvija na uobičajeni način. Veoma ste posesivni i partnerovu porodicu doživljavate kao konkurenciju. S druge strane, oni ne komentarišu vaše ponašanje. Skloni ste prejedanju.

Ne propustiteZanimljivostiSrpski horoskop koji su svi zaboravili je najprecizniji: Star je 200 godina i zove se Roždanik, a evo šta predviđa svakom znaku
stara kuća u sirogojnu
ZanimljivostiKalendar retrogradnog Merkura do 2030. godine: Zašto ga se svi plaše? Evo kada da se spremite na haos i ne pravite velike planove
retrogradni merkur donosi haos
ZanimljivostiVeliki ljubavni horoskop za 2026. godinu: Oni će doživeti najstrastveniju vezu u poslednjih 10 godina, a evo koga čekaju razočaranja i raskid
ljubavni horoskop
ZanimljivostiVeliki majanski horoskop za 2026. godinu: Saznajte kom znaku pripadate, neke čeka veliki uspeh, a evo ko će pronaći srodnu dušu
Majanski horoskop

Bonus video:

22.02.2026.Šta predviđa za 2026. godinu japanski horoskop? Izvor: kurir televizija