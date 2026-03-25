Slušaj vest

Sajtovi za oglašavanje, buvljaci i prodavnice polovnih proizvoda odličan su način da uštedite svoj porodični budžet. Ako neki artikal košta nekoliko puta više u prodavnici, onda će se polovna verzija prodavati po povoljnijoj ceni. A, kada je stanje robe sasvim pristojno, zašto da ne? Korišćeni predmeti mogu da budu iz različitih kategorija - od odeće do predmeta za domaćinstvo. Ipak, postoji roba za kuću koju je bolje da ne kupujete polovnu.

buvljak Foto: Youtube Printscreen

1. Sofe, kreveti i fotelje

Bolje je da kupite nov tapacirani nameštaj. U suprotnom, rizikujete da kupite nešto sa čitavim leglom bakterija, grinja, pa čak i stenica. Nemoguće je da sa sigurnošću znate o istinskoj čistoći vlasnika stvari. Ako vas ovaj argument ne ubedi, komad tapaciranog nameštaja možete da kupite u polovnom stanju, ali je u ovom slučaju bolje da zakažete čišćenje od profesionalnih čistača. Samo oni će moći svojom opremom da prodru u duboke slojeve sofe, kreveta ili stolice i da izvrše bar neku vrstu dezinfekcije.

2. Jastuci

Ne bi trebalo ni da razmišljate o kupovini polovnog jastuka. Ovde važi isti razlog kao i kod tapaciranog nameštaja, ali u većoj meri. Postoji više od 17 vrsta gljivica, ogroman broj bakterija, grinja i drugih mikroorganizama koji se nakupljaju na jastucima dok spavamo. Tu su takođe i keratinizovane čestice kože, kose i kapi znoja.

Foto: Youtube Printscreen

3. Tepisi i staze

Tepisi su pravo leglo bakterija. Takođe su potencijalni izvor jaja mrava, stenica ili buva. Ovaj predmet nije vredan kupovine. Možda mislite da vaš tepih miriše na lep proizvod za čišćenje, ali ovo može samo da prikrije miris plesni i drugih problema. Za dezinfekciju takve stvari potrebno je izdvojiti novac, a činjenica je da se neće svaki vlasnik koji prodaje tepih, zamarati time.

Klikom na link saznajte šta je jedna devojka pronašla u polovnoj torbici koju je kupila.

4. Roštilj

Roštilj na otvorenom ili dobra kućna opcija koštaju prilično skupo. Bolje je da ne štedite novac i kupite novu stvar. Vremenom će se na uređaju formirati jedva primetan zarđali premaz, bez obzira koliko je u dobrom stanju. Ako kuvate na takvoj površini, štetne čestice će ući u hranu. Ovo može da bude prilično opasno. Dešava se da osoba koja prodaje ranije korišćeni roštilj, ne može ni u potpunosti da spere tragove masti i ulja. Kupovina takvog proizvoda je neprijatna sa bilo koje tačke gledišta.

5. Kozmetika

Kupovina polovne kozmetike nije najbolje rešenje. Nepoznato je kako je prethodna vlasnica koristila paletu senki koju sada želi da proda. Suviše je govoriti o drugim stvarima kao što je ruž za usne. Kupovina polovne kozmetike nije higijenska. Proizvod je takođe možda istekao, a vi nećete ni znati za to. Stoga, kozmetika svakako mora da bude nova. Ako ne možete da priuštite brendiranu opciju o kojoj sanjate, sasvim je moguće da pronađete pristupačnu zamenu!

Bonus video: