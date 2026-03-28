Ako ste odrasli u 70-im ili 80-im, pa i 90-im, možda se sećate jednog vrlo specifičnog prizora: beli pseći izmet na pločnicima i travnjacima. Danas? Gotovo pa izumrla pojava. I dok se niko baš ne žali zbog tog “nestanka”, mnogi su godinama potajno razmišljali: Šta se dogodilo s tim belim gomilicama? Australijska veterinarka, dr Katrina Voren, odlučila je da reši tu misteriju jednom zauvek.

U videu na TikToku, koji je prikupio više od 31.000 pregleda objasnila je zašto je nekad bilo belog izmeta, a danas ga gotovo nikad ne vidimo.

"U 70-im i 80-im beli pseći izmet bio je jako uobičajen", kaže dr Voren. Razlog? Hrana. Tada su psi često jeli ostatke s kuhinjskog stola, puno kostiju i komercijalnu hranu bogatu koštanim brašnom – sve to s visokim udelom kalcijuma. Kada pas unosi veliku količinu kalcijuma, stolica može da se osuši i pobeli – pogotovo ako ostane na suncu. Danas se, međutim, ishrana pasa dramatično promenila. Većina komercijalne hrane je nutricionistički uravnotežena, s mnogo manjim udelom kostiju i kalcijuma, pa je samim tim – i manje belog izmeta.

Dr Voren ističe da su se promenile i navike vlasnika pasa. "Nekad jednostavno nije bilo uobičajeno čistiti za svojim ljubimcem", kaže. "Izmet je ostajao napolju, a sunce i vlaga su ga posvetljivali". Danas su vlasnici savesniji – većina redovno čisti iza svojih pasa, pa takve pojave jednostavno nemamo priliku da vidimo. Naravno, još uvek se može naići na poneku bledu gomilicu, ali daleko je od nekadašnjeg "standardnog" prizora. Dr Voren priznaje da je i sama videla jednu tokom jutarnje šetnje – i snimila je kao dokaz!

Korisnici TikToka ostali su fascinirani objašnjenjem. Komentari su varirali od iznenađenja do nostalgije: “O, moj Bože, upravo sam o tome razmišljao pre nego što sam zaspao”; “Nisam znao da je razlog ishrana. Fascinantno”; “Kao dete sam mislio da beli psi imaju beli izmet”, prenosi Večernji.hr

Video: Veterinar Dragutin Smoljanović o tome zašto psi napadaju