Jedan influenser i recenzent hrane našao se na udaru kritika nakon što je potrošio 750 funti (oko 866 evra) na čokoladno uskršnje jaje iz "Harrodsa" i pohvalio ga, dok su mnogi istakli njegovu veliku manu. Budući da se brliži Uskrs, većina ljudi je već nabavila zalihe čokoladnih poslastica, ali ako neko ima izuzetno veliki budžet, "Harrods" nudi jaje koje je influenser Karmi Selito opisao kao ostvarenje snova.

Jaje od kilogram čokolade

Karmi Selito nedavno je kupio uskršnje jaje koje ga je koštalo više nego što većina porodica potroši na mesečnu nabavku namirnica. Jaje potiče iz novog pulta Marchesi 1824 u odeljenju s hranom u "Harrodsu", nazvanog po poznatoj poslastičarnici iz Milana. Selito je objasnio da su sve čokolade koje se tamo prodaju ručno rađene, što delimično objašnjava visoku cenu.

Jaje teško čak jedan kilogram ima nežnu glazuru i kompleksan dizajn sa zlatnim krunama i prugama koje se protežu preko tamne čokolade. Uzimajući jaje u ruke, Karmi je rekao: "Ovo je zver. Moram da budem jako pažljiv jer je ovo pravo remek-delo. Pogledajte detalje na njemu! Moram da ga fotografišem jer će ovo ući u istoriju."

Rekao je i da mu držanje jajeta u rukama nije delovalo "stvarno", te da se zbog krunica na tom ogromnom čokoladnom desertu osećao "kao princ". Ništa manje nije bio oduševljen ni kada je napokon zagrizao njegov vrh.

"Ovo je najbolje uskršnje jaje koje sam ikad probao"

"Uzeo sam tek nekoliko zalogaja, a čokolada je već neverovatno dobra. Ukus joj je kao da jedem najskuplju čokoladu koju sam ikad probao u životu, verovatno zato što i jeste", rekao je food influenser.

"Ovo je sto posto najbolje uskršnje jaje koje sam ikad probao. Bez razmišljanja mu dajem čistih 10 od 10."

Nisu svi delili njegovo oduševljenje

Iako je Karmi bio oduševljen skupim uskršnjim jajetom i očito smatrao da vredi 750 funti, u komentarima su mnogi bili besni zbog njegove reakcije jer su smatrali da je potpuno zanemario jedan veliki nedostatak.

"Za 750 funti nema ničega unutra, to je suludo", istakla je jedna osoba. "Previše novca, a nimalo smisla", napisao je neko drugi.

"Izgleda jeftino, a košta kao mesečni troškovi"

Drugi su tvrdili da jaje izgleda "jeftino" uprkos neverovatnoj ceni, dok je jedan korisnik primetio da je 750 funti dovoljno da petočlana porodica od toga živi mesec dana, pa po njemu nema nikakvog smisla toliko potrošiti na uskršnje jaje.

Jedan je napisao: "To je stanarina. To je hrana za petočlanu porodicu za mesec dana." Drugi je poručio: "Lik samo laže sam sebe. Znam da je bilo prosečno."

