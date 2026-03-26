Scena starijeg čoveka koji u građevinskim kolicima pažljivo vozi svog onemoćalog psa ka zelenoj livadi postala je simbol dobrote širom regiona. Fotografija nastala u Zagrebu, koju je zabeležila komšinica Zdenka, munjevito se proširila društvenim mrežama, podsećajući hiljade ljudi na istinske ljudske vrednosti.

Glavni junak ove dirljive hronike je Ivica Penić (74), penzioner koji svog petnaestogodišnjeg psa Bobija tretira kao najrođenijeg. U razgovoru za portal "24 sata.hr", Ivica je otvorio vrata svog doma i srca:

"Žao mi je, ali ne mogu da ga uspavam dok god se kreće, jede, ne cvili, nema bolove. Brinem o njemu kao o detetu, vidite i sami da ne izgleda tako loše jer ima sve uslove. Koliko god je moguće, ja ulažuem i dajem za njega jer to mi je najbolji prijatelj."

Borba za svaki zajednički trenutak

Bobi je početkom marta napunio 15 godina, a starost mu je donela ozbiljne zdravstvene izazove. Preživeo je lakši moždani udar, bori se sa bolestima bubrega, tumorom koji se ne sme operisati i skoro potpunim gubitkom vida i sluha. Ipak, Ivica ne odustaje. Tri do četiri puta dnevno, on postavlja ćebad u kolica kako bi Bobiju bilo toplo i udobno, a zatim ga vozi do obližnje livade. Tamo ga nežno podiže na noge kako bi pas mogao malo da prošeta i oseti travu pod šapama.

Ova posvećenost nije prošla neprimećeno. Komšinica Zdenka je u grupi "Zakaj volim pese" na Fejsbuku napisala:

Deka iz Zagreba svakog dana vozi starog psa u kolicima na livadu Foto: Printscreen/Facebook/ZAKAJ VOLIM PESE

"Dok neki napuštaju svoje zdrave pse, postoje ljudi zbog kojih verujem da još nije sve otišlo dođavola. Gledam komšiju iz kraja kako dva puta dnevno, svaki dan, vozi svog bolesnog i starog psa u kolicima na livadu. Hvala ti, dobri čoveče."

Sećanja na srećnije dane i neraskidiva veza

Ivica, koji radi kao higijeničar oko svoje zgrade, nema moderan telefon ni društvene mreže. O svojoj iznenadnoj popularnosti saznao je od prolaznika. Prisetio se trenutka kada je Bobija kao štene uzeo na pijaci Hrelić. Od četiri šteneta, samo je Bobi bio svetao i odmah je pokazao privrženost svom budućem vlasniku. Zajedno su proputovali celu hrvatsku obalu, od Istre do Dubrovnika. Iako mu neki sugerišu da je vreme za uspavljivanje, Ivica smatra da to nije opcija dok god pas ne trpi bolove.

"Ima ljudi koji mi savetuju da ga ne mučim, ali to nije mučenje. On ima uslove, ništa ga ne boli. Kada više ne bude mogao da jede, kada više ne bude izgledao dobro, kada to kažu i lekari. I ja sam star i ja ću jednog dana otići, ali sve u svoje vreme."

Deka Ivica sa svojim psom Bobijem Foto: Printscreen/Instagram/24sata.hr

Solidarnost na delu

Nakon što je priča dospela u javnost, plemenitost je uzvraćena plemenitošću. Ljudi velikog srca, dirnuti Ivičinom požrtvovanošću, donirali su mu nova, modernija kolica kako bi mu olakšali svakodnevne izlaske sa Bobijem. Dok god su zajedno u svojoj "čokoladnoj zgradi", njih dvojica ostaju dokaz da prava ljubav ne poznaje granice, čak ni kada snaga izda.

(Kurir.rs/24sata.hr)

