Studio Warner Bros otkrio je da Stiven Kolber i njegov sin razvijaju potpuno novi film iz sveta "Gospodara prstenova". Vest je objavljena u utorak uveče putem video-zapisa na društvenim mrežama studija. U objavi se prvo pojavio reditelj "Gospodara prstenova" Piter Džekson, koji je publici preneo kratke novosti o predstojećem filmu iz franšize pod nazivom "Potraga za Golumom" (The Hunt for Gollum) u režiji Endija Serkisa.

O projektu čiji je izlazak planiran za 2027. godinu, Džekson je rekao: "Endi radi sjajan posao. Izgleda neverovatno. Scenario odlično napreduje i mislim da će to biti zaista dobar film."

Džekson je zatim najavio svog vrlo posebnog partnera koji će pomoći u razvoju narednog filma nakon "Potrage za Golumom", nazvanog "Gospodar prstenova: Senke prošlosti" (The Lord of the Rings: Shadows of the Past).

Kolberova ideja

Taj partner je voditelj emisije The Late Show Stiven Kolber, kojeg je Džekson uključio u razgovor video-pozivom. Kolber, poznat kao veliki obožavalac Tolkina, objasnio je da će se radnja njegovog filma temeljiti na poglavljima iz "Družine prstena" koja nisu ušla u Džeksonovu adaptaciju iz 2001. godine.

"Znaš koliko mi znače knjige i koliko mi znače tvoji filmovi. Ali stalno sam se vraćao na onih šest poglavlja na početku "Družine prstena" koja nikada niste obradili u prvom filmu. Reč je o delu od trećeg do osmog poglavlja. I pomislio sam: "Čekaj malo, možda bi to mogla biti zasebna priča koja bi se uklopila u širu celinu. Možemo li napraviti nešto što bi bilo potpuno verno knjigama, a istovremeno i potpuno verno filmovima koje si ti već snimio?" rekao je Kolber Džeksonu.

Razvoj projekta i radnja

Voditelj je ispričao kako je, nakon što je dobio ideju, o njoj razgovarao sa svojim sinom, scenaristom Piterom Megijem, sa kojim je razradio okvirnu priču za film. Nakon što su postavili temelje, Kolber je nazvao Džeksona te su poslednje dve godine sa scenaristkinjom Filipom Bojens radili na razvoju scenarija.

Službeni sinopsis filma glasi: "Četrnaest godina nakon Frodove smrti, Sem, Meri i Pipin kreću ponovo da prođu prvim koracima svoje pustolovine. U međuvremenu, Semova ćerka Eleanor otkrila je dugo zakopanu tajnu i odlučna je da sazna zašto je Rat za Prsten bio gotovo izgubljen i pre nego što je počeo."

Poznata lica iza kamere

Ovaj novi projekat označava Kolberov prvi ulazak u razvoj visokobudžetnih filmova, ali ne i njegovu prvu saradnju sa Džeksonom. Kolber je imao manju ulogu u filmu "Hobit: Šmaugova pustošenja" (The Desolation of Smaug) iz 2013, a 2019. je režirao Džeksona te zvezde "Gospodara prstenova" Ijana Mekelena, Viga Mortensena i Elajdžu Vuda u humorističnom kratkom filmu "Darilgorn" (Darrylgorn).

Scenaristkinja Bojens, koja živi na Novom Zelandu, ima dugu istoriju saradnje sa Džeksonom. Sa njim i Fren Volš napisala je scenarije za trilogije "Gospodar prstenova" i "Hobit", a bila je i koscenaristkinja Džeksonovog epa "King Kong" iz 2005. godine. Megijevi angažmani uključuju rad na projektima "Ratovi zvezda: Uspon Skajvokera" (The Rise of Skywalker), "Auter benks" (Outer Banks) i "Plava krv" (Blue Bloods).

Nasleđe Tolkinovog sveta

Tolkin je "Gospodara prstenova" napisao pedesetih godina prošlog veka, nakon uspeha svoje knjige "Hobit" iz 1937. Džekson je fantastičnu sagu uspešno adaptirao u tri filma, objavljena 2001, 2002. i 2003. godine. Trilogija je osvojila 17 Oskara, od čega je 11 pripalo poslednjem nastavku, "Povratak kralja". Džekson je takođe adaptirao "Hobita", podelivši relativno kratak roman u tri filma koji su izašli 2012, 2013. i 2014. godine.

