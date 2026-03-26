Kako od starog kišobrana napraviti saksiju za cveće

Slušaj vest

Vaša terasa ili bašta mogu postati prava oaza za opuštanje uz minimalna ulaganja i malo mašte. U eri u kojoj se stvari olako odbacuju, održiva dekoracija i prenamena starih predmeta donose autentičan šarm svakom eksterijeru. Jedan od najzanimljivijih trendova jeste transformacija starog kišobrana u unikatnu cvetnu saksiju.

Ovaj "uradi sam" projekat postao je izuzetno popularan jer forma kišobrana prirodno podseća na elegantnu korpu, idealnu za smeštaj biljaka. Umesto da završi u smeću, vaš stari asistent za kišu može postati centralni detalj koji će privlačiti poglede svih prolaznika.

Zašto izabrati kišobran kao žardinjeru?

Postoji nekoliko razloga zašto je ovaj predmet savršen za baštenske eksperimente. Njegova konstrukcija omogućava lako oblikovanje "visećeg gnezda" za cveće, a prednosti su brojne:

Originalnost: Dobijate ukras kakav nema niko u komšiluku

Dobijate ukras kakav nema niko u komšiluku Ekologija : Reciklirate materijal i smanjujete otpad

: Reciklirate materijal i smanjujete otpad Ušteda : Koristite resurse koje već imate kod kuće

: Koristite resurse koje već imate kod kuće Fleksibilnost: Možete ga okačiti na zid, ogradu ili jednostavno nasloniti uz stablo drveta. Vodič za izradu: Od stare tkanine do cvetnog vodopada

Za ovaj poduhvat ne morate biti majstor – potrebna vam je samo dobra volja i par osnovnih sitnica: stari kišobran, najlon ili folija, kvalitetna zemlja, sadnice i kanap ako planirate viseću varijantu.

Korak po korak do savršenog ukrasa: Učvršćivanje : Proverite da li su žice kišobrana stabilne. Ukoliko je platno istrošeno ili tanko, unutrašnjost obavezno obložite folijom kako zemlja ne bi ispadala.

: Proverite da li su žice kišobrana stabilne. Ukoliko je platno istrošeno ili tanko, unutrašnjost obavezno obložite folijom kako zemlja ne bi ispadala. Odvodi za vodu : Ključ zdravih biljaka je drenaža. Probušite par sitnih rupa na najnižem delu kako se voda ne bi zadržavala i dovela do truljenja korena.

: Ključ zdravih biljaka je drenaža. Probušite par sitnih rupa na najnižem delu kako se voda ne bi zadržavala i dovela do truljenja korena. Priprema podloge: Napunite unutrašnjost zemljom za cveće i blago je sabijte.

Napunite unutrašnjost zemljom za cveće i blago je sabijte. Sadnja: Rasporedite sadnice tako da imaju dovoljno mesta za širenje.

Kada cveće poraste i počne da se preliva preko ivica, stvoriće se vizuelni efekat koji podseća na bajkovite prizore iz vrhunskih hortikulturnih časopisa.

Koje cveće najlepše "leži" u kišobranu?

Da biste postigli efekat raskošnog cvetnog slapa, najbolje je birati biljke koje se šire ili padaju. Najpopularniji izbori su:

Petunije i surfinije zbog svog bujnog cvata.

Lobelije koje donose nežne plave tonove.

Bršljan za ljubitelje zelenila koje se penje ili pada.

Viseće begonije koje daju notu elegancije.

Ovaj jednostavan, a efektan detalj učiniće da vaša letnja sedeljka pod diskretnim svetlima postane nezaboravno iskustvo u ambijentu koji ste sami kreirali.

