Ovaj vikend horoskop obeležava prelazak Meseca u znak Lava, što donosi talas kreativne energije, potrebu za pažnjom i pojačan dramatični izraz. Sunce u Ovnu dodatno podstiče akciju i inicijativu.

Ovan

Fokus je na vašim ličnim ciljevima. Vikend donosi priliku da pokrenete projekat o kojem ste dugo razmišljali. U ljubavi, očekujte strastvene trenutke, ali pazite na impulsivne reakcije.

Bik

Energija se seli u vašu sferu doma i porodice. Idealno je vreme za reorganizaciju prostora ili okupljanje najbližih. Finansijska situacija zahteva oprez pri trošenju na luksuz.

Blizanci

Komunikacija je vaša najjača strana ovog vikenda. Očekujte važne pozive ili kraće putovanje. Budite otvoreni za nove ideje, ali ne obećavajte više nego što možete da ispunite.

Rak

Novac i vrednosti dolaze u prvi plan. Možda ćete osetiti potrebu da se počastite nečim posebnim. U odnosima, stabilnost vam je prioritet, pa izbegavajte nepotrebne rasprave.

Lav

Mesec ulazi u vaš znak, donoseći vam harizmu i energiju. Svi pogledi će biti uprti u vas. Iskoristite subotu za društvene aktivnosti i izlaske, jer ćete zračiti posebnim šarmom.

Devica

Vreme je za introspekciju i odmor. Povucite se iz buke i posvetite se sebi. Vaši snovi bi mogli nositi važne poruke, pa obratite pažnju na intuiciju tokom nedelje.

Vaga

Društveni život cveta. Prijatelji će igrati ključnu ulogu u vašim planovima za vikend. Moguće je novo poznanstvo kroz zajedničke interese ili grupne aktivnosti.

Škorpija

Karijera i status su pod lupom. Možda ćete dobiti priznanje za trud ili razmišljati o sledećem velikom profesionalnom koraku. Balansirajte ambiciju sa vremenom za porodicu.

Strelac

Vaš avanturistički duh je na vrhuncu. Želite da naučite nešto novo ili promenite sredinu. Duhovnost i filozofija vas privlače više nego obično.

Jarac

Fokus je na transformaciji i zajedničkim resursima. Mogući su razgovori o dugovima ili investicijama. Emocionalno, vikend donosi duboku povezanost sa partnerom.

Vodolija

Partnerstva su u centru pažnje. Bilo da je reč o ljubavi ili poslu, kompromis je ključ uspeha. Nedelja je idealna za rešavanje nesporazuma iz prošlosti.

Ribe

Zdravlje i dnevna rutina zahtevaju vašu pažnju. Uvedite nove navike koje će vam podići nivo energije. Na poslu, sitni detalji će napraviti veliku razliku.

