U svakodnevnim raspravama neki ljudi lakše prihvataju tuđe mišljenje i spremni su da priznaju kada pogreše. S druge strane, postoje i oni koji su toliko uvereni u svoje stavove da retko odstupaju, čak i kada se suoče sa drugačijim argumentima. Takvo ponašanje često proizlazi iz snažnog karaktera, samopouzdanja ili potrebe za kontrolom.

Astrologija sugeriše da su pripadnici određenih horoskopskih znakova posebno skloni da veruju da su u pravu. Oni imaju čvrsta uverenja i teško menjaju mišljenje, što ponekad može dovesti do napetosti u odnosima.

Ovan

Ovan

Ovnovi su poznati po svojoj direktnosti i snažnoj energiji. Kada u nešto veruju, spremni su da to brane bez zadrške. Njihova impulsivnost često ih navodi da brzo donose zaključke i jednako brzo ih iznose pred drugima. Zbog toga ponekad deluju kao da ne žele da saslušaju tuđe mišljenje. Iako mogu biti otvoreni za raspravu, retko će lako priznati da nisu u pravu.

Lav

Lav

Lavovi imaju snažno samopouzdanje i veruju u svoje procene. Vole da budu sigurni u ono što govore i često nastupaju sa uverenjem da imaju ispravan pogled na situaciju. Kada se nađu u raspravi, teško im je da odstupe jer ne vole da izgube autoritet ili utisak sigurnosti. Upravo zbog toga često deluju kao osobe koje uvek žele da budu u pravu.

Bik

Bik

Bikovi su izrazito tvrdoglavi i vezani za svoje stavove. Kada jednom formiraju mišljenje, retko ga menjaju. Njihova potreba za stabilnošću često se odražava i na način razmišljanja. Za njih je važno da se drže onoga u šta veruju, pa ponekad teško prihvataju drugačije perspektive. Upravo zbog te čvrstine često ostavljaju utisak da uvek misle da su u pravu.

(Kurir.rs/Index)

