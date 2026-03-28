Serija "Prijatelji" se deset godina emitovala u Sjedinjenim Američkim Državama i širom sveta, a već godinama unazad se reprizira na mnogim našim kanalima. Retko ko je nije pogledao, barem jednu epizodu, međutim jedna stvar je prošla gotovo nezapaženo, a u pitanju je pojavljivanje tadašnjeg predsednika SRJ Slobodana Miloševićau jednoj epizodi. Istine radi, nije se pojavio lično ali se pojavila njegova fotografija.

Jedan od najpoznatijih sitkoma svih vremena "Prijatelji" i dalje je popularan, čak i 22 godine nakon što je emitovana poslednja epizoda. Snimao se od 1994. do 2004. godine i osvojio je srca miliona gledalaca u svetu.

"Prijatelji" nikada nisu direktno obrađivali političke teme, međutim dešavanja tog vremena u Srbiji našla su svoje mesto u seriji. Godine 1999, kada je serija već bila izuzetno popularna, NATO je bombardovao Saveznu Republiku Jugoslaviju. Zapadni mejnstrim mediji imali su nalog da satanizuju našu državu i narod da bi imali opravdanje za agresiju koju su pokrenuli, a koja je trajala dva i po meseca.

U jednoj sceni šeste sezone, lik Rosa Gelera, kojeg tumači Dejvid Švimer, u rukama drži magazin "Time" iz prve nedelje aprila 1999. godine, 10-ak dana pošto je bombardovanje počelo. Tokom leta za Las Vegas kojim putuju Ros i Rejčel (Dženifer Aniston), Ros čita “Time”, a ispod ruke mu sve vreme viri lice Slobodana Miloševića koji se nalazio na naslovnici časopisa.

Preko lika Slobodana Miloševića nalazila se nacrtana meta, simbolizujući početak brutalne NATO agresije na SR Jugoslaviju.

Iako ovo "pojavljivanje" Miloševića nije deo centralne radnje serije, scena ipak nudi interesantan pogled na to kako je ličnost Slobodana Miloševića putem medija postala deo globalne pop kulture.

