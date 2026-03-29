Naučnici su uspeli da snime jedinstveni događaj u prirodi - porođaj ženke kita pri čemu su otkrili neverovatan fenomen koji ih je ostavio bez teksta.

Tim iz Project CETI, međunarodne inicijative koja nastoji da razume kako kitovi komuniciraju, nalazio se u čamcu u blizini grupe od 11 kitova kod obale karipskog ostrva Dominika 8. jula 2023. godine.

Devetnaestogodišnja ženka kita po imenu Raunder bila je okružena članovima porodice i drugim jedinkama dok se spremala da rodi svoje drugo mladunče, piše Gardijan, a prenosi N1. Tokom gotovo pet i po sati, naučnici su dokumentovali ponašanje grupe, posmatrajući ih iz čamca, snimajući dronovima i beležeći zvuke ispod talasa. Podaci koje su prikupili, a koji su objavljeni u nedavno u časopisima Scientific Reports i Science, predstavljaju izuzetnu retkost u istoriji nauke.

Redak prirodni fenomen

Od 93 vrste kitova i srodnih životinja, samo devet je ikada posmatrano dok se porađaju u divljini. Još ređe je to što su pomagali i kitovi koji nisu u srodstvu sa majkom.

"Ovo je prvi dokaz pomoći pri porođaju kod ne-primata. Fascinantno je videti međugeneracijsku podršku majke svojoj ćerki koja se porađa, kao i podršku drugih, nesrodnih ženki", Šejn Gero, član tima Project CETI rekao je za New Scientist:

Porođaj je trajao 34 minuta, od trenutka kada su se repovi pojavili iznad vode do rođenja mladunčeta. Tokom porođaja, druge odrasle ženke zaranjale su ispod leđnog peraja Raunder, često na leđima, sa glavama okrenutim ka njenom genitalnom otvoru.

Odmah nakon porođaja, ponašanje jata se "naglo promenilo", jer je svaki član postao aktivan, navodi se u studiji objavljenoj u Scientific Reports.

Pogledajte snimak koji prikazuje kako izgleda kad vas ajkula proguta.

Druge majke kitovi pritekle u pomoć

Sve odrasle jedinke su "pritiskale telo novorođenčeta između svojih, dodirujući ga glavama", napisali su istraživači. Kitovi su usmeravali svoje njuške ka mladunčetu, "gurajući ga okolo, pod vodom, kao i na i preko svojih tela iznad površine".

Ovakvo izuzetno ponašanje datira više od 36 miliona godina i smatra se da je povezano sa jedinstvenom istorijom kitova i srodnih vrsta. Nakon što su njihovi daleki preci napustili vodu i prilagodili se životu na kopnu, kitovi su jedini sisari koji su se vratili u okean. Ovaj povratak zahtevao je određene evolutivne prilagodbe kako bi se sprečilo da se novorođenčad udavi.

Na primer, mladunci kitova rađaju se repom napred, za razliku od drugih sisara kod kojih se rađaju glavom napred. Međutim, iako mladunci ulješura postaju dobri plivači već u roku od nekoliko sati, odmah nakon rođenja tonu.

Zato druge jedinke moraju da podignu mladunče "kako bi sprečile da potone, ali i omogućile prve udisaje", navode istraživači.

Primati, uključujući ljude, jedini su drugi sisari za koje se zna da pomažu jedni drugima tokom porođaja.

Kitovi menjaju način na koji se oglašavaju kod važnih događaja

Naučnici su takođe zabeležili da kitovi proizvode brojne zvuke, uključujući značajne promene u "vokalnom stilu" tokom važnih događaja, navodi se u studiji. To se dogodilo i kada se grupa kitova pilota približila jatu nakon porođaja.

Promene u vokalizaciji ukazuju na to da se grupa koordinisala kako bi podržala porođaj – ili zaštitila novorođenče, smatraju istraživači. Ulješure imaju jednu od najdužih trudnoća u životinjskom svetu, koja može trajati do 16 meseci. Kada se mladunci rode, već su dugi oko 4 metra. Najmanje dve godine zavise od majčinog mleka.

Kako rastu, mladi postaju središte društvene strukture jata, dok druge jedinke pomažu u čuvanju mladunčadi dok majka traži hranu.

Nakon što je porođaj snimljen 2023. godine, jato nije ponovo viđeno više od godinu dana. Zatim je novorođenče uočeno sa Akrom i Aurorom – drugim mladim jedinkama iz jata – 25. jula prošle godine.

