Patrijarh Pavle rođen je na Dan Usekovanija glave Svetog Jovana Krstitelja, 11. septembra 1914. godine u slavonskom selu Kućanci kod Donjeg Miholjca kao Gojko Stojčević. Rano je ostao bez roditelja - otac je otišao na rad u SAD, tamo je dobio tuberkulozu i "vratio se kući da umre" kad je dečaku bilo tri godine, a isto se ubrzo dogodilo i s majkom, koja je preminula rađajući dete novom suprugu.

Odrastao je sa tetkom. Shvativši da je dete "veoma slabo", poštedela ga je seoskih poslova i tako mu omogućila da se školuje.

Patrijarh Pavle Foto: Printscreen/YOutube/Agape - Aleksandar Gajšek

Nižu gimnaziju završio je u Tuzli, a višu u Beogradu, nakon čega je upisao bogosloviji u Sarajevu, a potom i Bogoslovski fakultet u Beogradu. Zanimljivo je da je uporedo studirao i medicinu, ali je stigao samo do druge godine... Kao malom nije mu baš veronauka dobro išla, za razliku od matematike i fizike, ali je porodica veoma uticala na njega, pa je odlučio da treba da studira bogosloviju.

Iz veronauke je imao tanku dvojku, a uz porodicu se na kraju odlučio da studira Bogosloviju. Retuširana fotografija sa likom patrijarha, dok je još bio mladi student Bogoslovskog fakulteta, tridesetih godina prošlog veka, pravi je raritet i malo ko bi ga prepoznao. Patrijarh Pavle nije imao prepoznatljivu bradu, ali mu je pogled ostao isti.

Klikom na link pogledajte kako je izgledao susret patrijarha Pavla i Vladimira Putina.

Patrijarh Pavle kao student Foto: Ustupljena fotografija, RTV Promo

Posle Tuzle i Sarajeva, tokom Drugog svetskog rata dolazi u Beograd, gde najprije radi na građevini, a potom zbog slabog zdravlja, počinje svoj monaški život.

Posle perioda iskušeništva zamonašen je u manastiru Blagoveštenje 1946. godine i dobio ime Pavle, a do 1955. u vreme borbe komunista protiv crkve proveo je u manastiru Rača. Potom je otišao u Atinu na postdiplomske studije. Tamo je bio do 1957. kada je izabran za episkopa raško-prizrenskog. Kao arhijerej na Kosovu i Metohiji proveo je više od tri decenije, i zajedno je sa narodom trpeo napade i uvrede.

U Eparhiji raško-prizrenskoj gradio je nove crkve, obnavljao stare i porušene, posvećivao i monašio nove sveštenike i monahe. Starao se o Prizrenskoj bogosloviji, gde je povremeno držao i predavanja iz crkvenog pevanja i crkvenoslovenskog jezika. I pored brojnih obaveza uvek je našao način da se dodatno uposli. Kažu da je obavljao i stolarske, limarske, električarske, knjigovezačke poslove...

Patrijarh Pavle je bio i ostao najvoljeniji srpski patrijarh, zbog svoje smernosti, skromnosti i bezuslovne odanosti narodu u teškim situacijama. Ostao upamćen ne samo kao vođa Crkve, već i kao moralna i duhovna figura koja je živela onako kako je govorila.

