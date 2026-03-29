Slušaj vest

Dnevni horoskop za 29. mart. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta horoskopske znake očekuje ovog utorka.

OVAN

Ljubav: U emotivnim susretima »kolo sreće se okreće« – negde dobijate, a negde gubite. Sačuvajte lično dostojanstvo. Sreća je dostižna.

Posao: Nečije odgovore možete tumačiti na različite načine, ali na kraju ostajete uskraćeni za osnovne uslove koji su Vam neophodni.

Zdravlje: Važno je da se pravilno zaštitite od negativnih uticaja.

Ovan Foto: Shutter

BIK

Ljubav: U susretu sa voljenom osobom budite iskreni i realni, bolje je da ne obećavate stvari koje niste u stanju da ispunite.

Posao: Poslovni gubitak ilustruje različite probleme koji postoje među saradnicima ili otežavajuće okolnosti u kojima se trenutno nalazite.

Zdravlje: Nema razloga da se opterećujete napornim obavezama.

Bik Foto: Shutter

BLIZANCI

Ljubav: Priuštite sebi neki novi užitak i zadovoljstvo. Prijaće Vam emotivni susret ili romantična zabava u odabranom društvu.

Posao: Vaš poslovno-finansijski uspeh proizilazi iz dobro osmišljenih planova i preciznih poteza. Dokažite svoje sposobnosti na delu.

Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj formi.

Blizanci Foto: Shutter

RAK

Ljubav: Ne dozvolite da mali nesporazumi u odnosu sa voljenom osobom prerastu u ozbiljnije probleme koji Vas emotivno udaljavaju.

Posao: Imate osećaj da Vam nedostaju pouzdane informacije ili da Vam iznenada izmiče dobra poslovna prilika.

Zdravlje: Važno je da prevaziđete svoje unutrašnje konflikte.

Rak Foto: Shutter

LAV

Ljubav: Suviše pažnje posvećujete nekim sporednim događajima koji Vas dodatano udaljavaju od voljene osobe.

Posao: Pažljivije birajte reči koje koristite u susretu sa saradnicima. Diplomatska nota postaje neizbežna, naročito kada za to postoji dobar poslovni interes.

Zdravlje: Potrebna Vam je bolja psihološka ravnoteža, opustite se.

Lav Foto: Shutter

DEVICA

Ljubav: Nova sumnja vodi ka emotivnom udaljavanju. Potrebno je da ostvarite harmoničan dijalog u odnosu sa voljenom osobom.

Posao: Delujete snalažljivo u početnim fazama kada se rešavaju važni poslovno-finansijski interesi, ali Vaša koncentracija opada u završnici.

Zdravlje: Priuštite sebi kreativan odmor i više sati dobrog sna.

Devica Foto: Shutter

VAGA

Ljubav: Nema razloga da se ponašate strogo prema partneru. Pokažite da imate dovoljno razumevanja i emotivnog sluha.

Posao: Neko ne obraća pažnju na Vaš poslovni autoritet ili komentare koje upućujete. Potrebno je da uspostavite bolji model uspešne komunikacije.

Zdravlje: Izbegavajte destruktivno ponašanje i loše navike.

Vaga Foto: Shutter

ŠKORPION

Ljubav: Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok ili posledicu, ali ako su Vaša osećanja u skladu sa glasom razuma, postupite po svojoj savesti.

Posao: Nemojte potiskivati intuiciju, sjajno umete da predvidite tok događaja ili mogući rasplet na poslovnoj sceni.

Zdravlje: Večernje sate planirajte da provedete u skladu sa svojim raspoloženjem, opustite se.

Škorpija Foto: Shutter

STRELAC

Ljubav: U susretu sa voljenom osobom, prvi utisak može lako da Vas zavara. Kontrolišite svoje iznenadne izlive ljubomore.

Posao: Budite dovoljno promišljeni i odgovorni za svoje postupke, nema razloga da povlačite ishitrene poteze.

Zdravlje: U večernjim satima prijaće Vam izlazak ili susret sa bliskim prijateljima.

Strelac Foto: Shutter

JARAC

Ljubav: Potrebno je da bolje razumete stvari koje partner uporno prećutkuje. Do nekih odgovora se ne stiže na lak ili jednostavan način.

Posao: Ukoliko Vam je stalo da pridobijete nečije poverenje, morate delovati prisebno i u skladu sa utvrđenim pravilima poslovne saradnje.

Zdravlje: Upotrebite intuiciju, nema razloga za nesigurnost i napetost.

Jarac Foto: Shutter

VODOLIJA

Ljubav: Delujete uznemireno, ali partner dobro zna na koji način može da Vas inspiriše na pozitivno razmišljanje i raspoloženje. Opustite se.

Posao: Pokušavate da pronađete neko efikasno i zaobilazno rešenje. Iritira Vas suočavanje sa saradnicima koji očekuju Vašu servilnost.

Zdravlje: Izbegavajte situacije koje Vam remete koncentraciju ili psihološku ravnotežu.

Vodolija Foto: Shutter

RIBE

Ljubav: Nema potrebe da ograničavate svoju maštu, iznenadite voljenu osobu neobičnim idejama i aktivnom ulogom. Delujete vrlo zanosno.

Posao: Obratite pažnju na različite informacije koje imaju praktično značenje. Važno je da prihvatite neke savremenije ideje u poslovanju.

Zdravlje: Ulepšajte svoj izgled, kao dodatni podsticaj za dobro raspoloženje.

Ribe Foto: Shutter

(Kurir.rs/ Zadovoljna)

Bonus video: