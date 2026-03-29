Slušaj vest

Marija Đokić iz Beograda, kao i mnogi drugi takmičari, prijavila se za Superpoteru da bi se zabavila, ali ipak, kao prvi i "glavni“ razlog svog učešća u kvizu navela je upoznavanje jednog od tragača, Milana Bukvića. Možda su baš taj opušten pristup i odsustvo treme ono što je Mariji pomoglo da osvoji 1.000.000 dinara.

novogodisnja-potera-11.jpg
Marija Đokić se prijavila za Superpoteru kako bi upoznala tragača Milana Bukvića

Marijin smisao za humor odmah je privukao pažnju i voditelja i Tragača, a naročito je prijao samom Bukviću, koji nije krio oduševljenje komplimentima koje mu je takmičarka udelila. U svom prepoznatljivom stilu, pomalo stidljivo, recitovao joj je stihove pesme "Čekaj me“ Konstantina Simonova.

Takmičarka je u prvoj igri briljirala, odgovorivši tačno na svih pet pitanja. Da su i tragači bili impresionirani potvrdile su velikodušne ponude. Marija se opredelila za borbu protiv tri tragača i iznos od 1.000.000 dinara, iako je upravo Milan bio četvrti tragač kog je time "isključila“ iz igre. Ipak, Bukvić joj to nije zamerio.

Marija Đokić osvojila milion dinara u Superpoteri
Foto: Adrenalin produkcija

Sa čak sedamnaest sekundi prednosti u odnosu na svoje protivnike i bez ijedne greške, Marija se našla na pobedničkom postolju. Jovan Memedović je ovaj rezultat prokomentarisao rekavši joj: "Jeste da to sada ne zvuči najprijatnije, ali mogli ste da uzmete i dva miliona!“

Međutim, takmičarka nije žalila za propuštenom prilikom, a osvojenu sumu planira da uloži u planove za povratak na selo sa svojom porodicom.

Ne propustiteZanimljivostiFilip u "Superpoteri" pobedio sve tragače i osvojio 900.000 dinara, a njegov plemenit gest ganuo je celu Srbiju
Jovan Memedović, Filip Šanović, Superpotera
ZanimljivostiTragači iz "Superpotere" pali na testu znanja: Zbunila ih razglednica srpskog grada, a da li biste ga vi prepoznali? (VIDEO)
Tragači u kvizu Superpotera
Zanimljivosti"Šta je tu za utehu?" Takmičar u "Superpoteri" odgovorio tačno, ali je ostao bez milion dinara, Memedović morao da objasni zašto nije osvojio nagradu
Superpotera, Jovan Memedović
Pop kultura"Đorđe David nema fanove" Tragač žestoko potkačio rokera u Superpoteri: Takmičar pogrešno odgovorio na pitanje, a onda je Bukvić osuo paljbu
Finalna potera_Milan Bukvić copy.jpg

Video: Kviz Mozaik

KVIZ-S08-EP61 Izvor: kurir tv