Marija Đokić iz Beograda, kao i mnogi drugi takmičari, prijavila se za Superpoteru da bi se zabavila, ali ipak, kao prvi i "glavni“ razlog svog učešća u kvizu navela je upoznavanje jednog od tragača, Milana Bukvića. Možda su baš taj opušten pristup i odsustvo treme ono što je Mariji pomoglo da osvoji 1.000.000 dinara.

Marija Đokić se prijavila za Superpoteru kako bi upoznala tragača Milana Bukvića Foto: Adrenalin produkcija

Marijin smisao za humor odmah je privukao pažnju i voditelja i Tragača, a naročito je prijao samom Bukviću, koji nije krio oduševljenje komplimentima koje mu je takmičarka udelila. U svom prepoznatljivom stilu, pomalo stidljivo, recitovao joj je stihove pesme "Čekaj me“ Konstantina Simonova.

Takmičarka je u prvoj igri briljirala, odgovorivši tačno na svih pet pitanja. Da su i tragači bili impresionirani potvrdile su velikodušne ponude. Marija se opredelila za borbu protiv tri tragača i iznos od 1.000.000 dinara, iako je upravo Milan bio četvrti tragač kog je time "isključila“ iz igre. Ipak, Bukvić joj to nije zamerio.

Sa čak sedamnaest sekundi prednosti u odnosu na svoje protivnike i bez ijedne greške, Marija se našla na pobedničkom postolju. Jovan Memedović je ovaj rezultat prokomentarisao rekavši joj: "Jeste da to sada ne zvuči najprijatnije, ali mogli ste da uzmete i dva miliona!“

Međutim, takmičarka nije žalila za propuštenom prilikom, a osvojenu sumu planira da uloži u planove za povratak na selo sa svojom porodicom.

