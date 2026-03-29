Marija došla u Superpoteru da bi upoznala ovog tragača, a otišla s 1.000.000 dinara: Oduševičete se kad vidite u šta će uložiti novac
Marija Đokić iz Beograda, kao i mnogi drugi takmičari, prijavila se za Superpoteru da bi se zabavila, ali ipak, kao prvi i "glavni“ razlog svog učešća u kvizu navela je upoznavanje jednog od tragača, Milana Bukvića. Možda su baš taj opušten pristup i odsustvo treme ono što je Mariji pomoglo da osvoji 1.000.000 dinara.
Marijin smisao za humor odmah je privukao pažnju i voditelja i Tragača, a naročito je prijao samom Bukviću, koji nije krio oduševljenje komplimentima koje mu je takmičarka udelila. U svom prepoznatljivom stilu, pomalo stidljivo, recitovao joj je stihove pesme "Čekaj me“ Konstantina Simonova.
Takmičarka je u prvoj igri briljirala, odgovorivši tačno na svih pet pitanja. Da su i tragači bili impresionirani potvrdile su velikodušne ponude. Marija se opredelila za borbu protiv tri tragača i iznos od 1.000.000 dinara, iako je upravo Milan bio četvrti tragač kog je time "isključila“ iz igre. Ipak, Bukvić joj to nije zamerio.
Sa čak sedamnaest sekundi prednosti u odnosu na svoje protivnike i bez ijedne greške, Marija se našla na pobedničkom postolju. Jovan Memedović je ovaj rezultat prokomentarisao rekavši joj: "Jeste da to sada ne zvuči najprijatnije, ali mogli ste da uzmete i dva miliona!“
Međutim, takmičarka nije žalila za propuštenom prilikom, a osvojenu sumu planira da uloži u planove za povratak na selo sa svojom porodicom.
Video: Kviz Mozaik