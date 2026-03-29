Posao: Razmirice na radnom mestu i neizvesna poslovna budućnost zabrinjavaće aprilske Ovnove. Ostali će lakše pronaći snage da se hrabro suprotstave stresu i ostvare ono do čega im je intimno stalo.

Ljubav: Češće ćete izlaziti i uživati u ljubavnim pustolovinama. Samci bi mogli da upoznaju osobu koja će ih privući svojim izgledom. Sve će biti u redu dok ne počnete razgovor. Moraćete malo da joj "progledate" kroz prste jer ćete biti intelektualno nadmoćniji.

Zdravlje: Skloni ste tužnim mislima i čestim promenama raspoloženja. Klonite se alkohola ili krajnosti u hrani koje će samo pojačati vaše mračno raspoloženje. Žene ovog znaka neka pripaze na ginekološki trakt.

Najbolji dan: 29. mart

Najlošiji dan: 2. april

Bik

Posao: Grčevito ćete se boriti za svoja prava i svađati se s pojedincima. Iako to nije u vašoj prirodi, ovaj put ćete biti skloni riziku i naglim rezovima i pritom mnoge okolnosti okrenuti na svoju stranu.

Ljubav: Zahvaljujući Veneri u vašem znaku od 31.3, smiruju se napetosti u bračnom životu. Progledaćete i shvatiti prave razloge koji su doveli do udaljavanja između vas i voljenog. Samci, osoba koja vas je držala u neizvesnosti pokazaće interesovanje za vas.

Zdravlje: Osetićete porast životnog optimizma, više ćete se uređivati i držati do sebe. Posećivaćete kozmetičke i frizerske salone, odvažiti se na promenu boje kose i tako prijatno iznenaditi sve oko sebe.

Najbolji dan: 30. mart

Najlošiji dan: 4. april

Blizanci

Posao: Dobro ćete se snalaziti u radnim zadacima koji će zahtevati spretnost pismene i usmene komunikacije. Međutim, planete u Ribama loše će delovati na vašu motivaciju, pa ćete se često žaliti na umor.

Ljubav: Mnogi će odlučivati za ili protiv veze, naročito ako su posredi površne ljubavi. Shvatićete da morate nešto da promenite. Ako se odlučite za novi početak, u početku će vam biti teško, ali vrlo brzo ćete shvatiti da ste doneli najbolju moguću odluku.

Zdravlje: Iako ćete fizički biti u dobroj formi, lošem raspoloženju ćete se teško odupreti. Pazite se prehlade i odevajte se u skladu s vremenskim prilikama. Aktivan društveni život vam vraća optimizam.

Najbolji dan: 2. april

Najlošiji dan: 31. mart

Rak

Posao: Očekuju vas prijatni kontakti sa strancima i poseta osobe iz daleka koja vam donosi dobre vesti. Istaći ćete se u konkretnim poslovima, gde izdržljivost i odgovornost igraju veliku ulogu.

Ljubav: Naklonjena Venera od 31.3. nadahnjuje vaše emocije, iako ste pomalo skloni preterivanju i snovima. Trenutna ljubavna situacija vam nepogrešivo pokazuje gde ste uspeli, a gde zakazali. Znaćete šta i kako treba dalje i osvojićete osobu koja vam je zapala za oko.

Zdravlje: Polako, ali sigurno ulazite u bolje astrološko razdoblje. Neki simptomi još će vas “gnjaviti“. ali ćete imati sve više energije, naročito pri kraju nedelje. Vratiće vam se dobro raspoloženje i optimizam.

Najbolji dan: 4. april

Najlošiji dan: 3. april

Lav

Posao: Mnogi bi mogli da osete zasićenje postojećim radnim uslovima, da postanu nezadovoljni međuljudskim odnosima ili raspodelom radnih obaveza. Međutim, ako ste nezaposleni, moguća je nova poslovna prilika.

Ljubav: Izbegnite svađe i povišene tonove dok razgovarate s partnerom. Venera u Biku mogla bi samce da navede na vrlo hrabre poteze – otvoreno ćete pokazati simpatiji šta osećate prema njoj. Pazite samo da ne preterate zanosom i prevelikim očekivanjima.

Zdravlje: Bićete podložni stresu, napetostima i raznim psihosomatskim tegobama. Zasad tegobe neće uzeti maha, ali valjalo bi da počnete s kurom multivitamina koji bi vas ojačali i podigli imunitet.

Najbolji dan: 29. mart

Najlošiji dan: 4. april

Devica

Posao: Pojačaće se pritisak okoline i teret obaveza. Samo organizacijom možete uneti reda u trenutni haos. Političari i medijski eksponirane osobe biće pod lupom okoline, pa pazite na svoje izjave.

Ljubav: Sređuju se problemi u braku i ojačava komunikacija između vas i partnera. Ako imate simpatiju koja živi u inostranstvu, uskoro bi moglo da dođe do susreta koji će vas radovati i odagnati neke vaše sumnje. S ovom nedeljom i samci imaju priliku za novu vezu.

Zdravlje: Premalo kretanja izazvaće tromost i manjak entuzijazma, stoga ako već ne praktikujete vežbanje, barem se prošetajte koji put. Mogući su problemi s kožom – svakako potražite savet dermatologa.

Najbolji dan: 1. april

Najlošiji dan: 30. mart

Vaga

Posao: U poslovnim aktivnostima će do izražaja doći vaša komunikativnost, domišljatost i snalažljivost. Uprkos mnogim naporima, pa i preprekama, u datim okolnostima pokazaćete izuzetnu snalažljivost.

Ljubav: Posvećivaćete mnogo pažnje partneru. Zajedno ćete izlaziti i mnogo razgovarati, što će dovesti vašu vezu na viši nivo. Ako ste u nekog zaljubljeni, nećete biti sigurni u svoja osećanja, brkajući strast i fizičku privlačnost s ljubavlju.

Zdravlje: Još uvek ste u vrlo osetljivom periodu, ali pomaka nabolje ipak ima. Krajem nedelje počećete da osećate određena poboljšanja, jedino bi mogla da vas muči nesanica i burni snovi. Nešto vas podsvesno muči.

Najbolji dan: 2. april

Najlošiji dan: 31. mart

Škorpija

Posao: Moguće su inovacije u poslovanju, uvođenje novih tehnologija ili promena u načinu rada. Ni vama neće nedostajati originalnosti i spretnosti, pa su ovo dani novih postignuća i malih, ali vrednih pobeda.

Ljubav: Uzrok neslaganja u brakovima i vezama od 31.3. biće ljubomora koja će pojačati strahove, a samim tim i podsticati na borbu za očuvanje položaja u vezi. Samci će svojim ponašanjem zbunjivati pripadnike suprotnog pola i ostavljati utisak neodgovornih ljudi.

Zdravlje: Ništa neće moći da poremeti vašu odličnu psihofizičku ravnotežu. Planete su na vašoj strani, što ćete i sami osetiti po povećanom optimizmu i izdržljivosti. Lepe i sunčane dane koristićete za sport i kretanje.

Najbolji dan: 4. april

Najlošiji dan: 29. mart

Strelac

Posao: Na radnom mestu bi trebalo da se čuvate onih koji nisu u stanju da pomognu ni sebi samima. Očekivaće se od vas da preuzimajući njihove poslove pokrijete ili nadoknadite njihovu nestručnost.

Ljubav: Dok će zauzeti uživati u skladnim odnosima s partnerom, slobodni će nove osobe upoznavati prilikom izlazaka. Bićete traženi u društvu, a britkim humorom zasmejavati okolinu. Nekima od vas moguća je simpatija koju srećete na radnom mestu.

Zdravlje: Posetite lekara ili zubara - dani su pogodni za lečenja, terapije i preglede. Ako osećate nervozu, konzumirajte namirnice bogate vlaknima i B vitaminom, poput mahunarki, žitarica i orašastih plodova.

Najbolji dan: 29. mart

Najlošiji dan: 1. april

Jarac

Posao: Poslovi vezani za inostranstvo, modu, lepotu, umetnost, kao i pisanje izveštaja, projekata ili osmišljavanje promotivnih i reklamnih aktivnosti, ići će vam od ruke. Nekima je moguć nov posao.

Ljubav: Venera vam je od 31.3. izuzetno naklonjena, pa ako je vaša veza obilovala strastima i svađama, sada dolazi smirenje. Bićete spremni na promene, ustupke, nove ljubavi ili čak sklapanje bračne veze, a neki dugo sanjani snovi mogli bi da postanu stvarnost.

Zdravlje: U izvrsnoj ste formi, a hronične zdravstvene tegobe koje vam već duže vreme zadaju probleme potpuno će se povući. Planete u znaku Riba biće zaslužne ne samo za vašu veću vitalnost, nego i za dobro raspoloženje.

Najbolji dan: 30. mart

Najlošiji dan: 3. april

Vodolija

Posao: Spretno ćete voditi poslovne pregovore i usmeravati situacije u svoju korist. Uspeh vam se smeši u finansijama, trgovini, putovanjima i uslužnim delatnostima. Koleginica ili mlađa muška osoba na poslu vam stvaraju probleme!

Ljubav: Ako partner ne pokaže spremnost na maksimalno prilagođavanje vama, vašem dnevnom ritmu, navikama i potrebama, budućnost odnosa biće pod ozbiljnim znakom pitanja. Mnogo ćete očekivati od druge strane, a niste svesni da u odnosu i sami premalo dajete.

Zdravlje: Ako imate problema s usporenim metabolizmom, klonite se teških i masnih namirnica. Ipak, vaše zdravstveno stanje će se vidno poboljšati pa ćete se prihvatiti vežbanja i doterati svoju liniju.

Najbolji dan: 2. april

Najlošiji dan: 29. mart

Ribe

Posao: Podsticajan Merkurov uticaj u vašem znaku, omogućiće vam da se bolje koncentrišete i radite uz manji utrošak energije i vremena. I na finansijskom planu imaćete razloga za zadovoljstvo.

Ljubav: Nova poznanstva ili putovanja donet će vam mnogo zadovoljstva. Ako se voljena osoba udaljila od vas, znaćete da pronađete put do njenog srca. Umešno ćete komunicirati i spretno izražavati misli i osećanja. Bićete privlačni suprotnom polu.

Zdravlje: Merkur u vašem znaku biće zaslužan za bolje raspoloženje, ali i odličnu koncentraciju. Psihički umor koji vas je pratio prošlih nedelja više vam neće stvarati probleme. Bićete izuzetno druželjubivi i aktivni.

Najbolji dan: 4. april

Najlošiji dan: 31. mart

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

