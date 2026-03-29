Jedan univerzitetski profesor izazvao je burnu raspravu tvrdnjom da postoji jedna rečkoja nepogrešivo otkriva da je student u pisanju eseja ili seminarskog rada koristio veštačku inteligenciju.Met Prins, koji predaje marketing za influensere i lično brendiranje na Univerzitetu Čepman, izjavio je da je korišćenje reči "štaviše" jasan znak da studentski rad nije autentičan.

Jedna reč kao dokaz

U videu objavljenom na TikToku Prins tvrdi da ako student upotrebi reč "štaviše", postoji "99,9 odsto šanse da je tekst napisala veštačka inteligencija".

"Nikada u životu nisam čuo da osoba od 20 godina koristi reč 'štaviše', ali sam je zato video u gomili radova ovog semestra", pojasnio je svoj stav. Prins je zaključio video savetom studentima da pročitaju svoje radove pre predaje kako bi se uverili da zvuče kao nešto što bi i sami napisali.

"Volim veštačku inteligenciju, ali pobrinite se da je koristite kao pomoć i podršku u procesu razmišljanja, a ne kao zamenu za njega", dodao je.

"Kažnjavate studente s bogatim vokabularom"

Njegovi komentari odmah su izazvali lavinu kritika na društvenim mrežama, a mnogi su se zapitali hoće li biti kažnjeni samo zato što imaju bogatiji rečnik.

"Pa 'štaviše' je osnovna vezna reč. Učili smo je još u osnovnoj školi" napisao je jedan korisnik. Drugi se nadovezao: "'Štaviše', 'dakle', 'nadalje', 'u skladu s tim' i 'stoga' su sve reči koje redovno koristim".

"Standardi su stvarno pali ako studenti više ne smeju da koriste reč 'štaviše' u seminarskom radu", komentarisao je treći, dok je četvrti dodao: "Zar bi sad trebalo da pišu radove kao da kuckaju SMS poruke?"

"Reč 'štaviše' koristim otkad sam u školi naučio da pišem eseje... to zaista nije dobar način za otkrivanje da li je nešto napisala veštačka inteligencija", zaključio je jedan od korisnika.

Studenti masovno koriste veštačku inteligenciju

Prošle godine u medijima se pisalo kako su duge crte u tekstu takođe jedan od znakova da ga je generisala veštačka inteligencija. "I mi - i ChatGPT - slabi smo na dugačku crtu", rekao je tada za Washington Post jedan zaposleni kompanije OpenAI, koja je razvila ChatGPT.

Ranije ovog meseca, istraživanje Instituta za politiku visokog obrazovanja otkrilo je da gotovo svi studenti danas koriste veštačku inteligenciju pri izradi zadataka, iako neki priznaju da ih to čini "lenjima" i da zbog toga "manje razmišljaju".

Anketa sprovedena na 1000 studenata preddiplomskih studija pokazala je da je njih 95 odsto priznalo korišćenje AI alata poput ChatGPT-a. Čak 12 odsto studenata izjavilo je da veštačku inteligenciju koristi za generisanje celog teksta koji predaju, što je porast u odnosu na osam odsto u 2025. i tri odsto u 2024. godini.

Iako je gotovo 49 odsto ispitanika reklo da je veštačka inteligencija poboljšala njihovo iskustvo studiranja, 16 odsto smatra da ga je pogoršala. Mnogi su naveli da utiče na njihove veštine i učenje, a jedan se student požalio: "Sve nas čini lenjima."

