Postoje mesta koja su savršena leti i ona koja su zapravo još bolja van sezone. Piran, grad Slovenije, čaroban je u svako doba godine, jer njegova bogata istorija, jedinstvena kultura i šarm uskih ulica privlače posetioca na prvi pogled. Na samo je osam sati vožnje od Beograda. Zbog svoje specifične arhitekture i istorije ovo mesto mnogi s pravom zovu "mala Venecija". Naš utisak je da je bolja od Venecije, a sigurno je s cenama povoljnija.

Sa obale i uzvišenja pruža se fantastičan pogled na celu slovenačku obalu, koja je duga svega 46,6 kilometara, ali i na komšijske zemlje - Italiju (gde se mogu videti Trst, zamak Miramare i Grado) i Hrvatsku.

Šarm uskih ulica

Istorija Pirana je duboko vezana za Veneciju. Za razliku od unutrašnjosti Slovenije, Piran je više od 500 godina bio deo Mletačke republike. Epicentar dešavanja je glavni gradski trg, Tartinijev trg. Zanimljivo je da je ovaj trg nekada bio mala luka, koja je kasnije nasuta zemljom. Oblik trga podseća na jaje jer je tuda nekada prolazio i okretao se tramvaj koji je povezivao Portorož i Piran. Trg ponosno nosi ime po Đuzepu Tartiniju, čuvenom violinisti i kompozitoru rođenom u Piranu 1692. godine.

Grad obiluje predivnom arhitekturom, a posebno se izdvaja Mletačka kuća, izgrađena u 15. veku. Izgradio ju je bogati venecijanski trgovac za svoju ljubavnicu iz Pirana, a kako bi prkosili zlobnim tračevima, na fasadu su stavili natpis "Lassa pur dir" ("Neka pričaju"). Nad gradom bdi Gradski zvonik iz 17. veka, koji predstavlja stariju kopiju čuvenog zvonika Svetog Marka u Veneciji. Na njegovom vrhu nalazi se statua arhangela Mihaila, koja se okreće sa vetrom i služi kao pouzdanija vremenska prognoza od mobilnih aplikacija. Ako anđeo gleda ka Italiji (duva bura), vreme će biti lepo, a ako gleda ka moru (duva jugo), sprema se loše vreme.

Piran su nekada štitile odbrambene zidine iz 15. veka, izgrađene zbog opasnosti od Turaka. Zanimljivo je da je lokalno stanovništvo, kad je opasnost prošla, koristilo kamenje sa tih zidina za izgradnju svojih kuća.

Lokalna svakodnevica je fascinantna jer je sve strogo dvojezično - nazivi gradova i ulica ispisani su na oba jezika. Slovenci često govore slovenački, Italijani italijanski, a razumeju se savršeno bez ikakvog prevođenja. U gradu ima i naših ljudi, ali ne više od desetak porodica.

Na Trgu bratstva nalaze se gradska vrata sa krilatim mletačkim lavom. Lav drži otvorenu knjigu, što je u arhitekturi jasan simbol da je taj deo grada izgrađen u vreme mira. U gradu nailazimo uglavnom na takve simbole.

Gde odsesti

Između malih pitoresknih gradića Portoroža i Pirana proteže se jedno od najpopularnijih šetališta. Tačno između ta dva sveta, na pola puta, nalazi se San Bernardin rizort - mesto koje u predsezoni nudi ono što svi tražimo: mir, prostor i osećaj da ste pobegli. Turizam ovde ima snažne korene, a arhitektura modernih hotela na obali svedoči o zlatnom dobu, kad je prve luksuzne komplekse svečano otvarao jošJosip Broz Tito, pozicionirajući ovu regiju na turističku mapu. Hoteli su sagrađeni na steni. Recepcija je na poslednjem spratu, a u sobe silazite na niže spratove.

U srcu rizorta nalazi se hotel "Histrion", gde su bile smeštene novinarske ekipe iz Srbije, najveći hotel na slovenačkoj obali, potpuno renoviran i dizajniran tako da svaki detalj priča priču o slovenačkoj Istri. Hotel nudi čak 276 moderno uređenih soba inspirisanih prirodom Istre - morem, lavandom i maslinama. Za one koji žele kupanje u moru, čak i kad je hladno, tu je morski vodeni park. Reč je o kompleksu bazena sa grejanom morskom vodom. Pravi kratki reset uz more nudi velnes, gde je poseban doživljaj finska sauna sa panoramskim pogledom na more, kao i istarski hamam.

Gastronomija

Zaboravite klasične hotelske doručke - ovde dan počinje lokalno. Istarski doručak donosi autentične ukuse regije, a često se može pronaći i tradicionalna maneštra - gusta hranljiva supa, koja daje energiju za ceo dan. Ručak, koji uključuje i pogled, čeka vas visoko iznad mora, na samom vrhu hotela "Grand". U središtu cele priče nalazi se kuhinja koju potpisuje šef Mišo Jović, poznat po modernom pristupu tradicionalnoj kuhinji. Njegova jela temelje se na istarskim namirnicama, ali reinterpretiranim na savremen način - sa naglaskom na svežinu, teksturu i balans ukusa. Da vam sprema jela najbolji kuvar u zemlji, potrebno je izdvojiti od tridesetak do 200 evra. Vredi svaki evro.

Dok šetate Piranom, obavezno probajte i originalan desert posvećen Tartiniju, pod nazivom "Đavolji triler" (slov. Vražji trilček), koji nude lokalni hoteli.

Izleti

Solana nije samo prirodni rezervat već i živi muzej u kojem se piranska morska so i danas prikuplja ručno, na isti način kao nekada. So se skuplja na posebnim bazenima prekrivenim petolom - prirodnim slojem koji sprečava mešanje soli s blatom.

Nekoliko kilometara dalje su maslinjaci. Smeštena nedaleko od obale, eko-farma koju smo posetili nudi potpuno drugačiji doživljaj regije. Farmu vodi Nina, a poznata je po uzgoju maslina i proizvodnji kvalitetnog maslinovog ulja.

Posetili smo i Portorož. Moderan je, živahan i elegantan, s dugom tradicijom turizma. Podseća malo na Opatiju. Jedno od najugodnijih mesta za predah je Marina Portorož, gde je idealno naručiti svežu ribu sa gradela ili lagani rižoto s plodovima mora.

Sarajevo i ćevapi na obali mora Na ulasku u Piran čeka vas nekoliko iznenađenja. Prvo su skulpture kofera, a drugo je ćevabdžinica "Sarajevo '84". Smeštena blizu samog ulaza u Piran (kod garaže Fornače), sa prostranom terasom koja gleda na luku, ova kafana nudi autentično bosansko kulinarsko iskustvo usred mediteranskog ambijenta. Ceo unutrašnji prostor odiše nostalgijom i posvećen je Zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu 1984. godine. Tu možete probati nadaleko hvaljene sarajevske ćevape.

Predsezona u Portorožu i Piranu otkriva ovu obalu u njenom najlepšem izdanju - bez gužvi, sa ugodnim temperaturama i opuštenom atmosferom. A najvažnije, sebi i svojoj voljenoj osobi to možete da priuštite već za manje od hiljadu evra za trodnevni i četvorodnevni boravak.

