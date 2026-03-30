Gledaoci kraj malih ekrana godinama uživaju u popularnomkvizu "Slagalica", ali malo ko zna kako zapravo izgleda biti takmičar i učestvovati u snimanju. Zahvaljujući iskustvima učesnika koji su svoja zapažanja podelili na društvenim mrežama, otkrivamo detalje koji se ne vide u TV prenosu.

Prema svedočenjima takmičara, snimanje emisija organizovano je tako da se u jednom danu snime čak dve epizode po paru, a ukoliko takmičar nastavi dalje, moguće je da istog dana snimi još dve emisije. U studio dolaze četiri takmičara, koji se prethodno upoznaju sa pravilima i prolaze kroz kratku pripremu.

Kviz Slagalica Foto: printscreen/youtube/RTS Slagalica - Zvanični kanal

Snimanje se odvija naizmenično - prvi par snima svoju prvu emisiju, zatim drugi par svoju, pa se potom vraća prvi par za drugu epizodu, i na kraju drugi par završava svoj deo. Iako na televiziji sve deluje kao da teče bez prekida, u praksi postoje kratke pauze između snimanja, ali i povremeni prekidi ukoliko dođe do lapsusa ili potrebe za proverom tačnosti odgovora.

Opisali iskustvo iz prve ruke

Jedna od učesnica opisala je svoje iskustvo iz prve ruke, navodeći da pre samog izlaska pred kamere takmičari prolaze kroz šminku, pri čemu se ženama posvećuje nešto više pažnje. Takođe, dodaje da igre uglavnom teku bez prekida i da se retko ponavljaju, osim u slučaju grešaka u izgovoru ili tehničkih nejasnoća.

- Imaš papir i olovku ispred sebe i ekran na kojem vidiš igre. Prve dve igre umeju da budu posebno stresne, naročito zbog vremena koje brzo prolazi ako ne vidiš rešenje odmah - navodi ona.

Zanimljivo je i to da u studiju tokom snimanja nema prepoznatljive muzike koju gledaoci čuju kod kuće, već takmičari igraju u tišini, što dodatno pojačava koncentraciju, ali i tenziju. Kada je reč o tehnologiji, učesnici ističu da je interfejs koji vide na ekranima praktično identičan onome koji se prikazuje na televiziji, pa nema iznenađenja u tom segmentu.

Poseban utisak na takmičare ostavljaju i voditeljke, koje se, prema njihovim rečima, trude da opuste atmosferu pre početka snimanja, kroz kratak razgovor i upoznavanje sa učesnicima. Iako većina gledalaca vidi samo finalni proizvod, iza kamera postoji čitav niz sitnih detalja i organizacionih koraka koji čine da "Slagalica" izgleda besprekorno. Upravo ti momenti, skriveni od očiju publike, za mnoge takmičare ostaju najzanimljiviji deo celokupnog iskustva.

