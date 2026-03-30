Stalni strah da će tehnologija zameniti ljudske poslove sve je prisutniji, a kritike na račun veštačke inteligencije poput "AI smeće" postaju svakodnevica. Iako se često zaboravlja na ljudsku grešku, činjenica je da se AI sve više integriše u društvo. Dok Bil Gejts tvrdi da će sigurni biti samo poslovi u programiranju, biologiji i energetici, stručnjakinja za veštačku inteligenciju Karen Hao nudi složeniju sliku, piše LADbible.

Gostujući u podkastu "The Diary of a CEO", nagrađivana novinarka objasnila je kako AI istovremeno stvara i ukida poslove, ali je istakla jedan često zanemaren aspekt.

Želja za ljudskom interakcijom

Hao je naglasila da priča nije samo o tehnološkim mogućnostima, već i o ljudskim željama. "Dakle, ne radi se samo o sposobnostima modela, već i o onome što ljudi žele", objasnila je. "Za neke stvari će se obratiti veštačkoj inteligenciji, a za neke neće, bez obzira na to da li je AI sposoban to da obavi. Jednostavno zato što preferiraju interakciju s drugim čovekom."

Slomljena lestvica karijere

Hao tvrdi da svaki talas automatizacije ukida niz početničkih poslova, ali istovremeno stvara nove. Problem je u prirodi tih novih poslova. "Poslovi koji se stvaraju spadaju u jednu od dve kategorije", rekla je. "Postoje ljudi koji dobijaju još kvalifikovanije poslove, a postoje i oni koji dobijaju mnogo lošije poslove.

"Upozorila je da neki ljudi mogu da dobiju otkaz, a zatim da ponovo budu zaposleni na lošijem radnom mestu kako bi "obučavali modele za isti posao zbog kog su upravo otpušteni". Prema njenim rečima, ključan problem o kom se retko govori jeste da automatizacija uništava karijerni put.

"Nestaju početnički i poslovi srednjeg nivoa. Stvaraju se poslovi visokog nivoa, ali i mnogo više poslova niskog nivoa. I kako onda ljudi mogu da napreduju u karijeri? Nema više stepenika na lestvici", istakla je Hao. Dodala je kako nestanak poslova nije samo posledica tehnologije, već i "odluka vođstva i retorike koju koriste ako samo žele da smanje broj zaposlenih".

Uprkos zabrinjavajućim trendovima, Hao i voditelj Stiven Bartlet složili su se oko temeljne ljudske potrebe. Kako su zaključili, bez obzira na napredak tehnologije, i dalje su nam "potrebni povezanost i odnosi".

