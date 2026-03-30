Prvi dan aprila pojedinim pripadnicima Zodijaka doneće novčani dobitak koji im je bio i više nego neophodan. Stvoriće se prilike za novčanu dobit i važno je da priliku odmah ugrabite. Evo koji su to horoskopski znaci.

Iako je 1. april mnogima asocijacija na Svetski dan šale, ovim znacima će se zaista sreća nasmešiti i doneti uspeh na polju finansija.

Bik

Bikovima se otvara prilika za konkretan novac bonus, povraćaj duga ili neočekivan priliv. Važno je da ne oklevaju predugo, jer prilika može brzo proći.

Lav

Lavovi mogu da „ubodu“ dobar posao ili dogovor. Posebno oni koji rade sa ljudima ili su u javnom poslu moguće je da im se ponudi nešto što direktno donosi veću zaradu.

Škorpija

Za Škorpije je ovo dan iznenadnih obrta. Novac može doći iz izvora koji nisu planirali nasledstvo, poklon ili neka stara investicija koja konačno daje rezultat.

Jarac

Jarčevi su među najozbiljnijim kandidatima za „mini bogatstvo“. Njihov trud konačno može da se isplati unapređenje, novi posao ili povećanje plate.