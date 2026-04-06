Jedna krava iz Poljske postala je prava medijska senzacija nakon neverovatnog bekstva tokom odvođenja u klanicu. Životinja je uspela da umakne vlasniku i svima koji su pokušali da je zaustave, a potom je doplivala do ostrva na jezeru, gde i dalje odbija da se vrati.

Neobična priča privukla je veliku pažnju javnosti, ali i jednog lokalnog političara, koji je odlučio da se uključi.

Dramatično bekstvo sa farme

Prema navodima lokalnih medija, vlasnik krave, koji se u izveštajima pominje kao gospodin Lukaš, pokušavao je da životinju utovari u kamion za klanicu na svojoj farmi na jugu Poljske. Međutim, krava se u jednom trenutku otrgla kontroli i krenula u beg.

Tom prilikom probila je ogradu, a u haosu koji je usledio jednom drugom farmeru navodno je polomljena ruka.

Spas pronašla na ostrvu usred jezera

Nakon bekstva, krava je doplivala do obližnjeg ostrva na jezeru Nisa. Tamo je ostala i od tada uspešno odoleva svakom pokušaju hvatanja.

Vatrogasci su u jednom trenutku pokušali da joj priđu čamcem i vrate je, ali je to samo izazvalo novu reakciju životinje, koja je otplivala još oko 50 metara dalje, do drugog ostrva.

Od tada se, prema pisanju medija, i dalje nalazi na tom području, dok joj vlasnik donosi hranu kako ne bi ostala bez osnovnih uslova za život.

