Slušaj vest

Prvi prolećni pun Mesec stiže! Takozvani ružičasti mesec donosi kulminaciju emocija, naročito u odnosima, partnerstvima i svemu što se tiče balansa u životu. Pun mesec 1. aprila će biti u znaku Vage i osvetljava teme ljubavi, pravde i kompromisa, ali istovremeno može izneti na površinu sve ono što je dugo bilo potiskivano.

Iako Vaga teži harmoniji, pun mesec često razotkriva disbalans, odnosno gde dajemo previše, a gde premalo. Zbog toga mnogi mogu da osete unutrašnju napetost, preispitivanje odnosa ili potrebu za donošenjem važnih odluka. Naročito će biti pogođeni oni koji izbegavaju konflikte ili se previše prilagođavaju drugima, a tri znaka će najsnažnije osetiti njegov uticaj.

Međutim, pojedinim znakovima će ovo biti razdoblje koje donosi boljitak i novac! Ružičasti mesec navešće ih da svet gledaju kroz ružičaste naočare i poverujeju u ravnotežu u univerzumu, a kako biste bili pripremljeni za njegovo dejstvo važno je znato šta možete da očekujete.

Blizanci

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Blizanci će osetiti nalet pozitivne energije, naročito kada je reč o ljubavi i društvenom životu. Moguća su nova poznanstva, flert i lepi trenuci sa partnerom. Kreativnost će biti naglašena kod Blizanaca, pa je ovo idealan period za uživanje i izražavanje talenata.

Lav

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Lavovima pun mesec donosi dobre vesti kroz komunikaciju i svakodnevne kontakte. Moguće su pozitivne promene u odnosima sa bliskim ljudima, ali i prilike koje dolaze kroz razgovore, dogovore ili kratka putovanja. Osećaće se sigurnije i zadovoljnije sobom.

Vodolija

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vodolijama ovaj pun mesec otvara vrata novih mogućnosti i širi vidike. Mogu očekivati lepe vesti vezane za putovanja, učenje ili lični razvoj. Takođe, osećaće unutrašnji mir i optimizam, što će im pomoći da donesu dobre odluke i privuku pozitivne okolnosti.

