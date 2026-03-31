Alkoholna pića ostavljaju dubok trag na našem organizmu - dok vas prva čaša može tek blago zacrveneti, peta će vas verovatno naterati na teturanje. Međutim, osim vidljivih fizičkih promena, ključni su psihološki efekti koje je brazilski fotograf Markos Alberti odlučio da dokumentuje kroz svoj specifičan umetnički poduhvat.

Njegova serija fotografija pod nazivom "Projekat vina" služi kao vizuelni dokaz transformacije raspoloženja. Alberti je okupio prijatelje i podvrgao ih jednostavnom eksperimentu: fotografisao ih je četiri puta – prvo dok su bili potpuno trezni, a zatim nakon svake popijene čaše vina.

"Na kraju svake čaše vina, snimak, ništa posebno, lice i zid, tri puta. Do kraja treće čaše, pojavilo se nekoliko osmeha i ispričalo se mnogo priča," objasnio je fotograf.

Od prve čaše do promene rasuđivanja

Stručnjaci iz institucije NorthWestern Medicine analizirali su ove portrete kroz naučne faze intoksikacije. Prvi stepen pijanstva poznat je kao "subliminalna intoksikacija".

"Možda ne izgledate kao da ste pili, ali vaše vreme reakcije, ponašanje i rasuđivanje mogu biti malo izmenjeni. U zavisnosti od težine, većina ljudi ulazi u ovu fazu nakon jednog pića", navode medicinski eksperti.

Nakon toga nastupa faza euforije, podstaknuta pojačanim lučenjem dopamina u mozgu. To je trenutak kada se osoba oseća "opušteno i samouvereno", što se jasno primećuje na drugim fotografijama u nizu, gde ispitanici postaju prirodniji pred objektivom. Ipak, to je i period kada pamćenje i moć procene počinju blago da slabe.

Kada alkohol preuzme kontrolu nad mozgom

Treća faza označava ozbiljniji uticaj na moždane funkcije jer alkohol počinje da deluje na potiljačni, slepoočni i čeoni režanj. Svaki od ovih delova mozga ima specifičnu ulogu, a njihovo blokiranje dovodi do zamućenog vida, nerazgovetnog govora i gubitka samokontrole.

"Prekomerno pijenje može izazvati neželjene efekte specifične za ulogu svakog režnja, uključujući zamagljen vid, nejasan govor i sluh, i nedostatak kontrole, respektivno", ističe se u analizi.

Takođe, pogođen je i temeni režanj, odgovoran za senzornu obradu podataka, što rezultira gubitkom fine motorike i usporenim refleksima. Ova faza je prepoznatljiva po naglim promenama raspoloženja, ali često i po fizičkim tegobama poput mučnine. Albertijeve fotografije savršeno ilustruju ovaj put – od ukočenosti i ozbiljnosti do potpune, nekontrolisane opuštenosti lica.

