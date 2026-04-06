Snimak na TikToku na kojem ćerka u šoku otkriva koliko se njen otac potrudio da usreći njenu majku postao je hit i sakupio 4.6 miliona pregleda. Video koji je objavila Dekin Rejn prikazuje nju kako stoji sa rukom na ustima, a potom kamera otkriva veliku belu kuću njenih roditelja.

Muškarac je ženi napravio kuću iz filma "Beležnica"

Natpis na snimku objašnjava zašto je kuća toliko posebna: "Lestvica je postavljena visoko jer je moj tata mojoj mami sagradio kuću iz filma "Beležnica" (The Notebook) zato što joj je to najdraži film." Objava je prikupila 1.2 miliona lajkova. U pozadini se čuje replika iz romantične drame iz 2004. godine.

Gledaoci su odmah prepoznali romantični gest i povezali ga sa jednim od ključnih motiva filma "Beležnica", u kojem Rajan Gosling glumi Noou Kalhuna, a Rejčel Mekadams Ali Hamilton. Film prati mladi par iz različitih društvenih slojeva koji se zaljubljuje četrdesetih godina prošlog veka, ali ih razdvajaju pritisak porodice i životne okolnosti. Važan deo priče je Noino obećanje Ali da će jednog dana obnoviti belu kuću, što postaje simbol njegove odanosti.

Rejnova je kasnije u komentarima dodala i emotivan kontekst: "Moj tata je ceo život radio da bi sagradio ovu kuću." Ta je rečenica videu dala dodatni emocionalni naboj jer kuća nije prikazana samo kao veliki romantični gest, nego i kao rezultat decenija truda i ljubavi.

Ljudi su oduševljeni

Komentari su se brzo ispunili emotivnim reakcijama: "Ne mora to biti kuća, poenta je u tome da je obraćao pažnju, znao šta ona voli i želi i odlučio da joj to ostvari", "Nema šanse da ovakva ljubav postoji u stvarnom životu", "E, to je bezuslovna ljubav", "Oh, tebi nakon ovoga više niko neće biti dovoljno dobar. Tata je lestvicu postavio jako visoko".

