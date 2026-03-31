Za neke parove najintimniji trenuci ne dešavaju se tokom romantičnih večera ili putovanja, već nakon svađe. Iako popularna kultura često romantizuje dramatična pomirenja, iza toga stoji složen psihološki obrazac. Neki ljudi osećaj bliskosti i sigurnosti doživljavaju tek nakon sukoba sa partnerom. Upravo zato svađe u njihovim odnosima mogu imati neočekivanu ulogu u jačanju povezanosti. PsihologMark Travers istakao je dva razloga zašto se neki parovi „vole“ svađati.

1. Sukob kao potvrda ljubavi

Jedan od razloga povezan je sa anksioznim stilom privrženosti, koji uključuje strah od napuštanja i potrebu za stalnom potvrdom. Takve osobe sukobe doživljavaju intenzivnije i često ih vide kao pretnju vezi. „Za neke ljude svađa postaje svojevrsni test ljubavi – ako veza preživi sukob, to im služi kao dokaz da je dovoljno snažna“, rekao je Travers za Psychology Today (Psajkolodži Tudej). Takav obrazac može dovesti do toga da se konflikt počne doživljavati kao nužan korak ka bliskosti.

Istovremeno se stvara začarani krug u kojem svađa postaje jedini način da osoba dobije pažnju i potvrdu od partnera. Iako je sukob neprijatan, njegov završetak često donosi osećaj olakšanja i povezanosti. „Mozak tada aktivira mehanizme koji podstiču ponovno uspostavljanje sigurnosti i bliskosti“, objašnjava psiholog. Upravo zato pomirenje, naročito ako uključuje fizičku bliskost, može delovati posebno intenzivno.

2. Uzbuđenje se zamenjuje sa ljubavlju

Drugi razlog povezan je sa načinom na koji ljudi tumače sopstvene emocije i telesne reakcije. Tokom svađe dolazi do pojačanog uzbuđenja, poput ubrzanog rada srca i napetosti. „Ljudi takvo uzbuđenje ponekad pogrešno tumače kao znak jače privlačnosti ili povezanosti“, napominje Travers. Nakon sukoba, kada dođe do smirivanja, taj kontrast može dodatno pojačati osećaj bliskosti.

Sličan mehanizam može se pojaviti i u dugotrajnim vezama, gde se intenzivne emocije lakše povezuju sa partnerom. Tokom pomirenja dolazi do emocionalnog oslobađanja koje može delovati veoma snažno. „Zajedničko smirivanje nakon sukoba može privremeno pojačati osećaj povezanosti među partnerima“, dodaje psiholog. Zbog toga se granica između emocionalne napetosti i ljubavne strasti ponekad zamagljuje.

