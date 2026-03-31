Muškarac po imenu Zeng, upravnik pogona u hemijskog kompaniji čija je starosna dob kineskim medijima ostala neotkrivena, zaradio je 45 hiljada evranakon što je ranije ove godine zaspao na poslu!

Zeng je u snu proveo otprilike sat vremena i zbog toga dobio otkaz, međutim Narodni sud je upravo stao na njegovu stranu te naložio kompaniji da mu isplati odštetu u navedenom iznosu, preneo je portal "South China Morning Post".

Naime, kako je to činjenično utvrđeno, Zeng je zaspao od iscrpljenosti, zato što se prethodnu noć poslovna smena protegnula do kasnih sati, što je navelo sudiju da se solidarizuje s njim.

Zeng je tog dana snimljen kako dremucka za svojim radnim stolom, a nakon što je u kancelariji za ljudske resurse potpisao dokument u kojem je priznao da je pokleknuo ispred umora, kompanija mu je izdala službenu odluku o otkazu.

“Druže Zang, pridružili ste se kompaniji 2004. godine i potpisali ste ugovor o radu na neodređeno vreme. Međutim, vaše spavanje na poslu bilo je vrlo ozbiljno kršenje disciplinske politike firme. Kao posledica toga toga, uz saglasnost sindikata, firma je donela odluku o prekidu Vašeg radnog odnosa", rečeno mu je.

Muškarac sedi na podu u firmi sa kartonskom kutijom u krilu i priča telefonom
Otkazni rok i godišnji odmor, šta kaže Zakon Foto: Profimedia

Ipak, jednom nakon što se ipak posavetovao sa sindikatom i izneo svoj slučaj ispred suda, usledio je veliki obrt.

"Spavanje na poslu bio je Zengov prvi prekršaj i nije rezultirao ozbiljnom štetom za firmu. Nadalje, s obzirom na to da je Zangov 20-godišnji rad u firmi bio prožet izvanrednim učincima, napredovanjima i povećanjima plate, otkaz zbog jednog prekršaja bio je preteran i nerazuman", pojasnio je svoju odluku Ju Qi, sudija na Narodnom sudu u Taiksingu.

(Kurir.rs/ Net)

Ne propustiteLudi svetU dvorištu joj neko pomerao stvari i bacao opuške, pa je odlučila da postavi kamere: Usledilo je šok otkiće kada je ugledala snimak "Ne znam šta da radim"
Video kamera na ulaznim vratima kuće za zaštitu od provale
ŽivotJeo je neprekidno i imao 408 kilograma: Devojka ga je ostavila, a onda je doživeo šok transformaciju i postao pravi frajer, evo kako sada izgleda
J.T. Klark
Ludi svetMesec dana bio zatvoren u mrklom mraku, a onda je izašao na sunce: Vrištao je od bolova izgubivši razum “Kao da mi je hiljadu noževa zabijeno u oči"
Jutjuber 5.png
Život"Previše je lepa da bi bila moja ćerka" Otac uradio DNK test jer je sumnjao da ga je žena prevarila, a onda je saznao još strašniju istinu
profimedia-0895216632.jpg

Bonus video: Zašto radnici sve češće daju otkaz

Zašto radnici sve češće daju otkaz? Stručnjaci tvrde da nije u pitanju novac, a evo šta igra veliku ulogu Izvor: Kurir televizija