Prvog aprila mnogi uživaju u šalama i podvalama, a tradicija tog dana započela je kada su ljudi, koji su zaboravili da se Nova godina više ne slavi na taj datum, postali meta smešnih podvala.

Bez obzira na to, gotovo da nema osobe koja nije bila nasamarena 1. aprila, niti one koja nije pokušala iznenaditi nekog prijatelja ili kolegu s nekom neverovatnom podvalom, dok su svi oko nje smejali i vikali: "A-pri-li-li-li!".

Ovaj dan, poznat kao Međunarodni dan šale ili Dan ludosti, slavi se u mnogim zemljama širom sveta. No, iako je to postao opšteprihvaćen dan za šale, nije uvek bilo jasno odakle je potekla tradicija. Prema jednoj teoriji, datum 1. april bio je odabran zato što su Rimljani i Hindusi slavili ravnodnevicu, produžujući slavlje od 25. marta do 1. aprila, kada su slavili početak nove godine. Međutim, kada je papa Grgur XIII. 1582. godine uveo gregorijanski kalendar, prema kojem je Nova godina počela 1. januara, mnogi ljudi su odbili da prihvate ovaj novi datum ili nisu bili svesni promene te su nastavili slavlje 1. aprila. Zbog toga su ih, navodno, ismevali, a izmišljanje šala i podvala postalo je uobičajeno.

Papa Grgur XIII Foto: Fototeca Gilardi / akg-images / Profimedia

U 18. veku, podvale za 1. april postale su popularne u Britaniji. U Škotskoj je tradicija postala dvodnevni događaj, počevši s "lovom na gowk", kada su ljudi slani na lažne zadatke. Reč "gowk" označava pticu kukavicu, simbol budale. Nakon toga, sledio je Tailie Day, dan kada su ljudima prikvačeni natpisi ili predmeti na leđa ili zadnjicu, poput "udari me" ili "prilepi mi se". Zatim bi ih pratili, smejali se njihovoj zbunjenosti i uživali u reakcijama.

Tradicija prvog aprila širom sveta obuhvata različite šale i praktične podvale, a oni koji postanu žrtve šala često čuju: "Aprilska luda!" kako bi im bilo jasno da je reč o bezopasnoj šali. Iako se istorija ovog dana ne može smatrati potpuno "službenom", činjenica da su mediji i veliki brendovi počeli da učestvuju u prvomajskim šalama doprinela je dugovečnosti ovog neslužbenog blagdana.

Dakle, ako imate priliku, osmislite neku šalu i zabavite se s prijateljima, porodicom ili kolegama. Ipak, važno je da vaša šala ne bude uvredljiva niti omalovažavajuća, a najbolja će biti ona koja će nasmejati sve u njenoj okolini. Setite se – šala koja je iz srca i koju svi rado pamte ostavlja najlepši utisak!

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

