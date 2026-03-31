Ove 2 molitve pomažu u danima strogog posta: Pored uzdržavanja od mrsne hrane, bitno je kuda idu vaše misli, moćne reči jačaju dušu pred iskušenjem
Vaskršnji post je najduži post u pravoslavlju i traje 48 dana. Počinje prvim ponedeljkom (Čista nedelja) i završava se danom Vaskrsenja, sa posebnim naglaskom na post na vodi radnim danima, dok su ulje i vino dozvoljeni vikendom. Ima duboko duhovno značenje i podrazumeva uzdržavanje ne samo od mrsne hrane i alkohola, već i od grešnih misli, želja i dela.
Iako se često najviše govori o tome šta se sme, a šta ne sme da se jede tokom ovog posta, pravo značenje uzdržavanja je u tome da se vernik duhovno pripremi za praznik vaskrsenja Hristovog, što podrazumeva celokupno duhovno čišćenje i pokajanje. Na taj način post nije samo fizičko uzdržavanje, već i prilika za unutrašnje isceljenje i približavanje Bogu.
U svakom slučaju, osnovno pravilo božićnog posta je uzdržavanje od mesa, mlečnih proizvoda, jaja, alkohola, a u određenim danima i od ribe. Takođe, važno je pridržavati se određenih pravila u ishrani, kako bi se post ispunio u duhovnom smislu, ali i fizički umerenost pomogla zdravlju i duhovnoj obnovi vernika.
Riba je dozvoljena samo dva puta u toku celog posta: na Blagovesti (7. april) i na Cveti, a na Veliki petak se posti na vodi ili uz potpuno uzdržavanje od hrane.
Prilikom posta, važno je jesti umereno – dovoljno da se telo ojača, ali nikako da se iscrpi. Cilj posta je da se duhovno i telesno pripremimo za zajednicu sa Bogom.
Ali, još jednom, tokom Vaskršnjeg posta veoma je važno u kom smeru idu vaše misli. Najpoznatija molitva tokom Vaskršnjeg (Velikog) posta je molitva Svetog Jefrema Sirina, koja se čita od ponedeljka do petka radi pokajanja i duhovnog očišćenja. Ona fokusira vernika na izbegavanje lenjosti i gordosti, a daruje smirenje i ljubav.
Molitva Svetog Jefrema Sirina
"Gospode i Vladaru života moga, duh lenjosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja ne daj mi. Duh celomudrenosti, smirenoumlja, trpljenja i ljubavi, daruj meni, slugi Tvome. O, Gospode Care, daruj mi da sagledam svoje grehove, i da ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin."
Molitva za prevazilaženje iskušenja
Često se tokom posta moli i za snagu protiv iskušenja:
"Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, Ti znaš slabost našeg tela i duše. Tokom ovog Svetog i Časnog posta, molim te, ojačaj me u vreme iskušenja. Da mi ne malakše vera, da mi ne posrne srce, već da u tvojoj ljubavi pronađem utehu i snagu..."
Amin."
Bonus video: