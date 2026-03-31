Slušaj vest

Vaskršnji post je najduži post u pravoslavlju i traje 48 dana. Počinje prvim ponedeljkom (Čista nedelja) i završava se danom Vaskrsenja, sa posebnim naglaskom na post na vodi radnim danima, dok su ulje i vino dozvoljeni vikendom. Ima duboko duhovno značenje i podrazumeva uzdržavanje ne samo od mrsne hrane i alkohola, već i od grešnih misli, želja i dela.

Ako postite, ove reči nipošto ne izgovarajte Foto: Ilustracija/Profimedia

Iako se često najviše govori o tome šta se sme, a šta ne sme da se jede tokom ovog posta, pravo značenje uzdržavanja je u tome da se vernik duhovno pripremi za praznik vaskrsenja Hristovog, što podrazumeva celokupno duhovno čišćenje i pokajanje. Na taj način post nije samo fizičko uzdržavanje, već i prilika za unutrašnje isceljenje i približavanje Bogu.

U svakom slučaju, osnovno pravilo božićnog posta je uzdržavanje od mesa, mlečnih proizvoda, jaja, alkohola, a u određenim danima i od ribe. Takođe, važno je pridržavati se određenih pravila u ishrani, kako bi se post ispunio u duhovnom smislu, ali i fizički umerenost pomogla zdravlju i duhovnoj obnovi vernika.

Riba je dozvoljena samo dva puta u toku celog posta: na Blagovesti (7. april) i na Cveti, a na Veliki petak se posti na vodi ili uz potpuno uzdržavanje od hrane.

Ribu je važno dobro posušiti papirnim ubrusom pre prženja Foto: Shutterstock

Prilikom posta, važno je jesti umereno – dovoljno da se telo ojača, ali nikako da se iscrpi. Cilj posta je da se duhovno i telesno pripremimo za zajednicu sa Bogom.

Foto: Printscreen, Profimedia

Ali, još jednom, tokom Vaskršnjeg posta veoma je važno u kom smeru idu vaše misli. Najpoznatija molitva tokom Vaskršnjeg (Velikog) posta je molitva Svetog Jefrema Sirina, koja se čita od ponedeljka do petka radi pokajanja i duhovnog očišćenja. Ona fokusira vernika na izbegavanje lenjosti i gordosti, a daruje smirenje i ljubav.

Molitva Svetog Jefrema Sirina

"Gospode i Vladaru života moga, duh lenjosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja ne daj mi. Duh celomudrenosti, smirenoumlja, trpljenja i ljubavi, daruj meni, slugi Tvome. O, Gospode Care, daruj mi da sagledam svoje grehove, i da ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin."

Molitva za prevazilaženje iskušenja

Često se tokom posta moli i za snagu protiv iskušenja:

"Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, Ti znaš slabost našeg tela i duše. Tokom ovog Svetog i Časnog posta, molim te, ojačaj me u vreme iskušenja. Da mi ne malakše vera, da mi ne posrne srce, već da u tvojoj ljubavi pronađem utehu i snagu..."

Amin."

Bonus video:

NUTRICIONISTA UPOZORILA! Ukoliko ste postili Uskršnji post, ne prejedajte se u nedelju, treba se ograničiti na 2 JAJA po obroku Izvor: Kurir televizija