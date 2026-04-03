Slušaj vest

Duboki razgovori sa najstarijim članovima porodice o prolaznosti života često mogu biti teški, ali za Olhu Pilipenko iz Ukrajine, jedan takav trenutak postao je povod za neverovatan poduhvat. Kada je njena osamdesetpetogodišnja baka počela otvoreno da govori o starosti i onome što je čeka na kraju puta, Olha je shvatila da reči nisu dovoljne. Želela je da svojoj baki podari uspomenu koja će zaseniti sumorne misli, pa je organizovala putovanje u Egipat.

Ovaj odlazak na more bio je poseban iz mnogo razloga, a najznačajniji je taj što je baka u devetoj deceniji života po prvi put iskusila let avionom.

Prvi let u devetoj deceniji: Strah i osmesi

Snimak koji je objavio BBC World Service na svojoj Fejsbuk Facebook stranici dokumentuje dirljive momente ovog putovanja. Kamera je zabeležila baku kako ulazi u letelicu, krsti se pre poletanja i mirno provodi vreme u oblacima.

Nakon sletanja, unuka je želela da čuje utiske, a bakin odgovor bio je prožet vedrinom i specifičnim humorom. Rekla je da je let protekao savršeno i bez ikakvih problema, osim jedne sitnice na kontroli – službenici na aerodromu su joj oduzeli flašu kefira i stari mali nož koji je pripadao njenom sinu, odnosno Olhinom ocu.

Život ispunjen do poslednjeg atoma

Ostatak snimka prikazuje baku u punom životnom zanosu: kako pliva u toplom moru i pleše na pesku, uživajući u svakom trenutku koji joj je ranije nedostajao. Sama je priznala da joj je ovo iskustvo popunilo prazninu u duši i dalo novi smisao poznim godinama. Reakcije na društvenim mrežama bile su prepune emocija i podrške. Korisnici su preplavili objavu komentarima hvale za unukin gest: "Ovo je predivno", "Koliko je srećna, izgleda prelepo", "Baki si upravo produžila život za minimum 10 godina", "Kakav predivan gest, hvala ti u ime svih baka".

Ova priča služi kao snažan podsetnik da za nove uspomene i prva iskustva nikada nije kasno, te da pažnja unuka može biti najdragoceniji lek za starost.

