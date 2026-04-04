Slušaj vest

Postati NASA astronautmnogima deluje kao nedostižan san, ali istina je daleko prizemnija nego što popularni mitovi sugerišu. Godinama se stvarala slika o „natčovečanskim“ kandidatima, ali realni uslovi su ipak nešto fleksibilniji – i dostižniji.

Reč astronaut potiče iz starogrčkog jezika i označava „mornara među zvezdama“. Ako ste ikada razmišljali o tome da jednog dana gledate Zemlju iz svemira, vreme je da razdvojimo činjenice od zabluda.

Mitovi o astronautima koji ne važe

Astronaut u svemirskom odelu lebdi iznad Zemlje tokom misije u svemiru

Jedna od najčešćih zabluda jeste da svi astronauti moraju biti vrhunski piloti. Iako je iskustvo u upravljanju letelicama velika prednost, ono nije obavezan uslov za prijavu.

Slično važi i za vid – ne morate imati savršen vid od rođenja. Dozvoljena je i laserska korekcija, ali pod uslovom da je prošlo najmanje godinu dana od operacije pre konkurisanja.

Još jedan stereotip vezan je za genijalce poput Šeldona Kupera iz serije "Štreberi" (The Big Bang Theory). Iako mnogi zamišljaju astronauta sa više doktorata, realnost je drugačija – osnovne studije iz neke STEM oblasti su minimum. Master ili doktorat jesu prednost, ali ih može nadoknaditi radno iskustvo.

Takođe, često se veruje da astronauti moraju imati vojnu pozadinu ili da postoji stroga starosna granica. Istina je da vojno iskustvo nije neophodno, a prosečna starost kandidata je oko 34 godine – iako se prijavljuju i mlađi stručnjaci, već od 26.

Šta je zaista potrebno

Da biste uopšte razmišljali o karijeri u svemiru, potrebno je da imate najmanje tri godine radnog iskustva u struci i da budete u dobroj fizičkoj formi, u skladu sa godinama.

Ali ono što se često prećutkuje jeste – kakav vas život zapravo čeka.

Život u svemiru nije glamurozan

Zaboravite na romantizovanu sliku svemira. Realnost podrazumeva skučen prostor, deljenje kabine sa kolegama, povremeno lošu hranu i tehničke kvarove – čak i na osnovnim stvarima poput toaleta.

Astronauti provode dane lebdeći u bestežinskom stanju, obavljajući eksperimente, popravljajući opremu i neprestano nadgledajući sisteme. Tu su i uzgoj biljaka u svemiru, naučna istraživanja i – naravno – fascinantni pogledi na planetu Zemlju.

Da li ste spremni za ovakav život

Foto: Don EMMERT / AFP / Profimedia

Ako vas ne plaši izolacija, timski život i stalni izazovi, već vas privlače nauka, tehnologija i istraživanje nepoznatog – možda ste upravo vi materijal za astronauta.

Kako se često u šali kaže u NASA – dobro je i da se ne plašite visine… a ni vanzemaljaca.

Video: Sve o astronautima