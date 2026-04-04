Slušaj vest

Video koji je osvojio internet prikazuje neverovatan trenutak – otac vlasnika kuće uspeo je da otključa stari, zaboravljeni sef koristeći ključ koji su slučajno pronašli tokom renoviranja.

Godinama je stajao usred kuće – niko nije znao šta krije.

Sef je, kako su objasnili, bio prava misterija od početka renoviranja. Prašnjav i zatvoren, stajao je usred sobe dok se sve oko njega menjalo – ali niko nije mogao da ga otvori.

Prekretnica je došla kada je otac naišao na predmet za koji je sumnjao da bi mogao biti ključ.

– Otključali smo ga! Sef nije imao ključ i bio je u kući sve vreme dok smo renovirali oko njega, a onda je moj tata pronašao nešto što je ličilo na ključ. Ostalo je istorija – navodi se u opisu viralnog videa.

Pogledajte u galeriji šta su pronašli:

Otvaranje starog prašnjavog sefa tokom renoviranja kuće i otkrivanje njegovog sadržaja

Umesto bogatstva – pravo porodično blago.

U drugom videu, objavljenom 20. marta, konačno je otkriveno šta se krije unutra. Dok čovek pažljivo otvara sef, prekriven debelim slojem prašine, jasno je da ga godinama nisu dodirivali.

I dok su mnogi očekivali novac ili vredne stvari, usledilo je iznenađenje.

Unutra je bio sakriven niz pažljivo čuvanih uspomena - predmeta koji imaju mnogo veću emotivnu vrednost od materijalne. Među njima se isticao pribor za jelo, uključujući i srebrnu kašiku sa krunisanja Džordža VI, što je jasno vidljivo na snimku.

Takođe je pronađena, kako su je opisali, „retro“ koverta za porez sa natpisom „U službi Njenog Veličanstva“, koja je vlasnika odmah podsetila na filmove o Džejmsu Bondu.

Dokumenti koji čuvaju porodičnu istoriju

Od posebnog značaja bili su stari dokumenti - venčani list sa velikim pečatom, kao i knjižica sa venčanja babe i dede, održanog 4. februara 1961. godine.

Sve ukazuje na to da sef nije bio mesto za skrivanje novca, već mala vremenska kapsula ispunjena uspomenama i važnim trenucima jedne porodice.

