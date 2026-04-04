Današnji dnevni horoskop otkriva koji horoskopski znaci će biti miljenici sreće, a ko bi trebalo da pokaže malo više strpljenja u komunikaciji sa okolinom.

OVAN

Osmislili ste detaljan poslovni plan i sada vam stiže materijalna podrška za njegovu realizaciju. Veza se odlično razvija. Emotivno ste srećni, ispunjeni, trudite se da što više vremena posvetite voljenoj osobi. Osećate se dobro.

BIK

Nailazite na jakog poslovnog protivnika prilikom poslovnih pregovora. Ma koliko bili uporni, druga strana neće popustiti i insistiraće na svojim idejama. U slučaju da ste u vezi, s partnerom razgovarate o braku. Mogući su problemi s bešikom.

BLIZANCI

Uživate u dobroj i stimulativnoj komunikaciji s kolegama, što kulminira donošenjem novih planova. Emotivno ste zadovoljni. Voljena osoba budi strast u vama. Mogući su problemi sa urogenitalnim traktom.

RAK

Na poslu nema značajnijih dešavanja. Posvećujete se obavezama i odrađujete ih na odgovoran način. Preko društvenih mreža stupate u kontakt sa zanimljivom osobom iz inostranstva. Osećate se dobro.

LAV

Maksimalno ste posvećeni obavezama. Uživate u njihovoj realizaciji i subjektivnom osećaju da niko ne bi mogao da radi ono što vi radite. Odnos s bračnim partnerom je stabilan. Zdravlje je zadovoljavajuće.

DEVICA

Konačno se pojavljuju rezultati rada vezani za posao koji ste odradili u bližoj prošlosti i prilično ste zadovoljni kako je sve ispalo. Pred vama je novo poznanstvo sa energičnom osobom. Mogući su problemi s kožom.

VAGA

U fazi ste poslovnih planova koji nisu najbolje formulisani. Bolje da proverite šta tačno želite i kako do toga da dođete. Uživate u stabilnom odnosu s bračnim partnerom, ali ljubomorni ste na njegovu porodicu. Moguće su alergije.

ŠKORPIJA

Pred vama je vrlo važan poslovni sastanak. Sagovornik ostavlja pozitivan utisak, tako da uspevate da se dogovorite o svemu. Privlači vas kolega koji je zauzet, mada mu to ne pokazujete. Čuvajte se polno prenosivih bolesti.

STRELAC

Fokusirani ste na početak saradnje sa inostranim saradnicima. Zadovoljni ste finansijama i dobitkom koji stiže. Emotivni partner želi da što više vremena provodite zajedno. Mogući su problemi s bešikom.

JARAC

Prilično ste zauzeti. Imate mnogo obaveza na zvaničnom poslu, ali i na paralelnom, tj. tajnom. Zadovoljni ste vezom, ali smatrate da još nije došlo vreme za brak. Svesni ste da partner o tome razmišlja. Osećate se dobro.

VODOLIJA

Niste zadovoljni saradnjom sa inostranim partnerima. Ponašaju se kao da su oni gazde, a vi im stavljate do znanja da ste ravnopravni partneri. Pred vama je novo poznanstvo sa osobom koja ostavlja jak utisak na druge. Proverite dioptriju.

RIBE

Zadovoljni ste finansijama i poslom. Očekuje vas dobitak, a na poslu nema nikakvih problema i sve se odvija na uobičajeni način. Imate utisak da su bračnom partneru finansije najbitnije. Pripazite na ishranu.

Ne propustiteZanimljivostiLjubavni horoskop za april: Bikovi će uživati u nežnosti, Vagama je ključ u balansu, a Škorpijama...
ljubavni horoskop
ŽenaNe traže dozvolu i rade po svom: Četiri znaka Zodijaka kojima je nezavisnost na prvom mestu!
Koleginica pokazuje kolegi nešto na tabletu i smeju se
ZanimljivostiNjima će ovaj mesec sve ići od ruke: Ovih 5 horoskopskih znakova važe za miljenike svemira ovog aprila
Ilustracija zodijačkog kruga
ZanimljivostiOvi horoskopski znaci danas će nasesti na svaku prvoaprilsku šalu, zbog njihove prirode prvi su na tapetu
Ljudi u restoranu umiru od smeha

Pogledajte video: Da li znate šta je mundalna astrologija?

DA LI ZNATE ŠTA JE MUNDALNA ASTROLOGIJA? Stvari će se vratiti u normalu, evo i kada (KURIR TV) Izvor: Kurir televizija