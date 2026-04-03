Iako su vizuelne varke u poslastičarstvu, poput kolača koji simuliraju voće, već dugo prisutne na internetu, jedna mlada umetnica u kuhinji pomerila je granice kreativnosti. Ona je osmislila desert koji do detalja kopira izgled ćevapa u lepinji sa lukom, ostavljajući posmatrače u potpunom šoku dok ne probaju prvi zalogaj.

Ovaj nesvakidašnji slatkiš munjevito je postao viralan, spajajući vizuelnu varku sa vrhunskim ukusom. Na tanjiru sve deluje kao porcija sa roštilja, ali se zapravo radi o kompleksnom desertu čija je osnova inspirisana omiljenim čupavcima.

Kulinarska magija Hane Polić

Iza ovog originalnog projekta stoji Hana Polić. Ona je kreirala savršen spoj biskvita, kreme od griza i kokosa, uz dodatak ganaša od tamne čokolade, kako bi postigla harmoniju ukusa koja prati atraktivan izgled.

Proces izrade je precizan i maštovit: "Ćevapi" su oblikovani od mešavine kreme i mrvljenog biskvita. Somun je modeliran od osnove za kolač, a potom presvučen belom čokoladom kako bi se dobila verna tekstura hleba. "Luk" je zapravo žele napravljen od kokosove vode, malo kokosovog mleka, šećera i želatina.

Spoj humora i vrhunskog poslastičarstva

Hana je u svojoj objavi detaljno prikazala svaku fazu rada, ističući važnost sitnih detalja koji doprinose realizmu. Ovaj desert je savršen izbor za one koji uživaju u eksperimentisanju i žele da iznenade goste na proslavama ili naprave vrhunski sadržaj za društvene mreže.

Ovakva kreacija je odličan primer kako se tradicionalni motivi mogu preoblikovati u moderan gurmanski doživljaj. U jednom tanjiru spojeni su duhovitost, estetika i kvalitetni sastojci, što kolač u obliku ćevapa čini nezaobilaznom temom za razgovor.

