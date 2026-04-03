Još prošlog juna na Reditu se povela polemika o popularnom televizijskom kvizu "Potera", kada je jedan mladić izrazio frustraciju načinom i brzinom odabira takmičara. Naime, kako je tada naveo, u periodu od godinu i po dana poslao je između 20 i 30 prijava, ali ga nikada nisu pozvali da učestvuje.

Nova rasprava o kriterijumima

Sada je jedan Hrvat ponovo pokrenuo sličnu temu i privukao pažnju korisnika ove društvene mreže.

"Juče sam gledao Poteru i kapiten je bio petnaesti put u emisiji! Dakle, ja se godinama prijavljujem i nikada me nisu zvali, a uveren sam da nas ima još mnogo, dok neko ode 15 puta i to se smatra sasvim normalnim. Da se razumemo, nemam ništa protiv dečka, nego me baš zanima kakvi su to kriterijumi po kojima se biraju takmičari i zašto je to tako", napisao je u objavi na Reditu.

"Ako želite nastup, nemojte biti dosadni"

Ispod njegove objave brzo su se nizali brojni komentari i saveti iskusnijih korisnika.

"Većina ljudi popunjava "dosadne" prijave. Ako želite nastup, napišite da ste "kockar", a ne neko ko ide na sigurno. Stavite da ste "vođa", a ne "timski igrač". Pod hobije navedite nešto zanimljivo i drugačije. Govorim iz ličnog iskustva. Takođe, ako ste žena, imate mnogo veće šanse jer žele da ohrabre žene da se prijavljuju", napisao je jedan korisnik.

Drugi je podelio sopstveno iskustvo: "Prvu prijavu sam popunjavao preko mobilnog telefona, aplikacija je zakočila i odgovorio sam na svega dva i po pitanja. Nisu me zvali. U drugoj sam nalupao gluposti, naveo neke čudne hobije kojima se bavim i pozvali su me za par dana. Prijatelj se prijavljivao više puta – bez uspeha. Njegovu verenicu su zvali bukvalno iste nedelje čim se prijavila."

Prednost imaju manja mesta?

Neki korisnici smatraju da na odabir značajno utiče i mesto stanovanja.

"Ako si iz Zagreba, imaš mnogo manje šanse jer pokušavaju da u svakoj emisiji imaju ljude iz različitih mesta. Donji Miholjac ima mnogo veće šanse", prokomentarisao je jedan član foruma.

kviz Potera Foto: Printscreen/RTS

Drugi su ostali skeptični: "Kriterijumi ne postoje i nikada neće biti javno objavljeni. Kao muškarac iz Zagreba, mislim da su ti šanse minimalne."

"Sve je stvar sreće"

Bilo je i duhovitih opaski na račun produkcije.

"Napišeš u prijavi da si rođen u Bangladešu, ali da ceo život živiš u Zagrebu – odmah si zabavniji kandidat", našalio se jedan korisnik.

"Zavisi kako ti se padne, ja sam se prijavio još 2019. godine i mislio da će proces trajati mesecima, kad ono – za dva sata zove nepoznat broj", napisao je drugi.

Kako povećati šanse?

Neki su pokušali da daju konkretnije smernice za buduće takmičare.

"Kriterijum je da što detaljnije opišeš hobije. Ako čitaš knjige, nemoj samo to da navedeš, već napiši koje autore i dela voliš. Ne zato da bi bio zanimljiv, nego da bi sastavljači mogli da prilagode pitanja. Meni je to pomoglo u Poteri i Superpoteri", objasnio je jedan od učesnika rasprave.

Na kraju, neko je kroz šalu sumirao proverenu "formulu" emisije: "Postava obično ide ovako: penzioner, žena, lik iz Zagreba i student."

