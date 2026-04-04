Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Lazarevu subotu, praznik koji se uvek slavi uoči Cveti, odnosno nedelju dana pred Vaskrs. Reč je o jednom od značajnijih dana u završnici Velikog posta, koji ima jasno utemeljenje u jevanđeljskom događaju i posebnu liturgijsku ulogu.

Lazareva subota, crkveni praznik poznat još i kao Vrbica, posvećena je događaju opisanom u Jevanđelju po Jovanu, kada Isus Hristos vaskrsava Lazara iz Vitanije, četiri dana nakon njegove smrti. Ovaj čin smatra se jednim od ključnih čuda u hrišćanstvu, jer neposredno prethodi Hristovom ulasku u Jerusalim i kasnijim događajima koji vode ka raspeću i vaskrsenju.

Foto: Kurir/T.S.

U teološkom smislu, Lazarevo vaskrsenje tumači se kao potvrda vere u vaskrsenje i večni život, ali i kao događaj koji je dodatno učvrstio odluku tadašnjih verskih vlasti da pokrenu postupak protiv Hrista.

Mesto praznika u crkvenom kalendaru

Lazareva subota ima specifičan položaj u bogoslužbenom poretku. Iako je i dalje deo posta, ovaj dan ima ublaženiji, svečaniji karakter. U crkvama se služi liturgija Svetog Jovana Zlatoustog, a u bogoslužbenim tekstovima preovlađuju motivi pobede života nad smrću.

Zajedno sa Cvetima, ovaj praznik predstavlja uvod u Strasnu sedmicu - period koji obuhvata poslednje dane Hristovog života pre raspeća.

Venčići za Vrbicu (Lazarevu subotu) Foto: Kurir/T.S.

Običaji i praksa među vernicima

U praksi, vernici Lazarevu subotu obeležavaju odlaskom na liturgiju, uz nastavak posta. U mnogim mestima tog dana se organizuje i pričešće za one koji su se za to pripremali tokom posta.

U narodu je praznik često povezan sa običajem poznatim kao Vrbica, koji se pre svega odnosi na decu i obeležava se nošenjem vrbovih grančica i zvončića. Ipak, taj običaj nije deo samog crkvenog učenja, već lokalne tradicije koja se razvila paralelno sa praznikom.

Foto: Kurir.rs/T.S.

Drugi običaj je da se rano ujutro ubere cveće, ali ono mora da odstoji u dvorištu, u nekoj posudi sa vodom do praznika Cveti. U našoj tradiciji je da na Lazarevu subotu ne bi trebalo unositi cveće u kuću, jer članovima porodice do naredne Lazareve subote neće polaziti za rukom ono što budu radili.

Običaj koji najviše raduje najmlađe je odlazak u crkvu. Tradicija nalaže da roditelji obuku deci najlepšu garderobu i da im oko vrata stave zvončić kojim simbolično najavljuju ulazak Spasitelja u Sveti grad Jerusalim. Takođe, deci se na glavu stavljaju venčići ispleteni od cveća i vrbovih grančica. Grančice vrbe koje roditelji i deca donose iz crkve trebalo bi zadenuti uz ikonu sveca zaštitnika porodičnog doma.

Foto: SĐP

Naši preci su, čim svane zora na Lazarevu subotu, odlazili na reku da se umiju. Potom bi iz reke uzimali kamen, stavljali ga na nogu i šutnuli ga što dalje uz reči: "Koliko sam ovaj kamen bacio, toliko zmija daleko od mene bila." Ovaj običaj i dalje opstaje u nekim delovima Srbije.

S obzirom na to da Lazareva subota "pada" u vreme Uskršnjeg posta, ne bi trebalo pevati i veseliti se, već umnožiti molitve. Iako je Lazareva subota veliki praznik i najava pobede života nad smrću, jer "svi koji videše Hrista kako je oživeo svog prijatelja priznaše ga za Sina Božijeg", u pravoslavnoj tradiciji subota je dan koji je posvećen upokojenima, te nije prikladno izražavati radost.

Lazareva subota se u pravoslavlju ne posmatra kao izdvojen događaj, već kao deo celine koja vodi ka Vaskrsu. Njena uloga je da naglasi centralnu temu hrišćanske vere - vaskrsenje - kroz konkretan jevanđeljski primer koji prethodi Hristovom sopstvenom vaskrsenju.

(Kurir.rs/ Blic žena)

