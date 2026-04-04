Lazareva subota, u narodu poznata i kao Vrbica, obeležava se dan uoči praznika Cveti i zauzima posebno mesto u pravoslavnoj tradiciji. Posvećena je sećanju na Lazara iz Vitanije, za koga se veruje da ga je Isus Hristos podigao iz mrtvih četiri dana nakon njegove smrti, što se smatra jednim od najvećih čuda opisanih u hrišćanskom predanju.

Prema priči, upravo nakon tog događaja, Isus se uputio ka Jerusalimu, gde ga je narod dočekao sa velikim oduševljenjem. Ljudi su mu iskazivali poštovanje noseći palmine grane, simbol radosti i pobede. Danas se, međutim, u našim krajevima umesto palmi koriste grančice vrbe, koje se osveštavaju u crkvi i dele vernicima.

Vrba je od davnina u slovenskoj tradiciji imala snažnu simboliku. Povezivala se sa obnovom, zdravljem i zaštitom od zla, pa otuda i naziv Vrbica za ovaj praznik.

Simbolika imena Lazar

Predanje dalje kaže da je Lazar, nakon vaskrsenja, nastavio da živi još tri decenije i da je služio kao episkop na Kipru. Ipak, veruje se da od tog trenutka više nikada nije bio istinski radostan. Nosio je u sebi tugu zbog Hristovog stradanja. Samo njegovo ime potiče iz jevrejskog jezika i znači "Bog je pomogao", što dodatno naglašava njegovu simboliku u hrišćanstvu.

Njegove mošti su kasnije prenete u Carigrad, krajem 9. veka, dok se na mestu gde su ranije počivale, u blizini Larnake na Kipru, nalazio natpis koji ga opisuje kao "Hristovog prijatelja".

Vrbica se posebno vezuje za decu. Veruje se da je to njihov praznik, pa se mališani tog dana svečano oblače, raduju i učestvuju u crkvenim običajima. S obzirom na to da praznik pada u vreme posta, odraslima se savetuje uzdržanost i smirenost, pa se izbegavaju pesma i igra.

U pojedinim krajevima Srbije i danas se neguje običaj "lazarica". Reč je o povorkama mladih, neudatih devojaka koje, okićene i u narodnim nošnjama, obilaze domaćinstva i pevaju posebne pesme. Domaćini ih daruju, a ovaj običaj simbolično najavljuje dolazak toplijih dana i novog životnog ciklusa.

Ne propustiteZanimljivostiNa Lazarevu subotu jednu stvar nikako ne treba da radite kad ustanete ujutru: Ispoštujte ove običaje da vas prate napredak i zdravlje
Zvončići na prodaju za praznik Vrbica
SRBI NA KIMLEPA NEDA NAJLEPŠU SRPSKU TRADICIJU ČUVA OD ZABORAVA Otkriva iz kog je kraja nošnja najskuplja! Moja ljubav prema narodnoj nošnji počela je kad sam rodila ćerku
DruštvoVratio sam se iz mrtvih! Zvonimir prelazio reku kad je NATO rušio Novi Sad: Polomljene vilice visio sam s pogođenog Mosta slobode! Od tada slavim ovu slavu
ZanimljivostiJEREJ VASIĆ OBJAŠNJAVA ZAŠTO JE VRBICA DEČJI PRAZNIK: Koja je SIMBOLIKA VRBE i šta treba uraditi sa grančicama nakon liturgije
Video: Očekuje se veći broj putnika za praznike nego prošle godine uprkos rastu cena avionskog goriva

Očekuje se veći broj putnika nego prošle godine uprkos rastu cena avionskog goriva i nestašici kerozina: Evo gde Srbi najviše putuju za praznike Izvor: Kurir televizija