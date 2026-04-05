Dnevni horoskop za 5. april. Donosimo detaljnu astrološku prognozu za poslednji dan u nedelji. Evo šta očekuje horoskopske znake.

OVAN

S mnogo optimizma započinjete realizaciju novog poslovnog projekta. Uvereni ste da vas čeka siguran finansijski uspeh. Ukoliko ste slobodni, uplovićete u novu vezu, od koje mnogo očekujete. Zdravlje je stabilno.

BIK

Posao se odlično razvija, zbog čega ste zadovoljni. Ukoliko sarađujete sa strancima, prisutno je međusobno poverenje i uvažavanje. Bračni partner je zainteresovan za proširenje porodice. Osećate se dobro.

BLIZANCI

U slučaju da ste privatnik, pred vama je poznanstvo sa osobom koja ostavlja odličan utisak i kojoj nudite poslovnu saradnju. Emocije su vam proradile i u potpunosti se posvećujete voljenoj osobi. Moguća je infekcija.

RAK

Odličan je dan za dobijanje nove poslovne ponude. Ukoliko već radite, s lakoćom odrađujete poslovne obaveze. Uprkos tome što vezu smatrate stabilnom, uživate u tajnom flertu, a partner to ne primećuje. Osećate se dobro.

LAV

Obaveze shvatate na maksimalno odgovoran način. Odlično ste organizovani, stalo vam je do toga da sve odradite na vreme, kvalitetno, i u tome uspevate. Voljena osoba je napeta i vi se trudite da je opustite. Zdravlje je solidno.

DEVICA

Prezadovoljni ste prilivom finansija. Sponzor uplaćuje novac baš kao što je i obećao. Niste oduševljeni kako se emotivna veza razvija. Vaš utisak je da partnera ništa drugo ne zanima osim veze i to vas guši. Cirkulacija vam je loša.

VAGA

Nadređena osoba inicira sastanak jer želi da razgovara o poslovnoj i finansijskoj situaciji. Bračni odnos je zadovoljavajuć. Ne primećujete da druga strana ima probleme koje krije od vas. Moguća je infekcija.

ŠKORPIJA

Prezadovoljni ste situacijom na poslu. Saradnja s kolegama je harmonična, a posao se odvija baš kao što ste i predviđali. Brak je stabilan, a partner u potpunosti posvećen vama. Glava, bubrezi i genitalije su vam osetljivi.

STRELAC

Fokusirani ste na saradnju sa inostranim saradnicima i ona se odlično odvija. Bračni partner priželjkuje proširenje porodice. Razmišlja da vam otvoreno kaže šta želi. Mogući su problemi sa urinarnim sistemom.

JARAC

Zvanično ulazite u vode privatnog biznisa. Samopouzdanje je na visokom nivou, spremni ste da uložite vreme i trud i očekujete rezultate. Ne dopada vam se ponašanje bračnog partnera jer mu smeta vaša primarna porodica. Osećate se dobro.

VODOLIJA

Konačno donosite odluku da prekinete poslovnu saradnju kojom već neko vreme niste bili zadovoljni. U asocijalnoj ste fazi. Niste raspoloženi za druženje s ljudima, tako da ste i dalje emotivno slobodni. Mogući su problemi s genitalijama.

RIBE

Imate dosta obaveza, ali sve uspevate da odradite na vreme. Zadovoljni ste, osećate se korisno. Ljubomora negativno utiče na vaš odnos. Partner smatra da ste bez potrebe posesivni. Zdravlje je stabilno.