Slušaj vest

Uskršnji zec simbolizuje plodnost, novi život, buđenje prirode i proleće, a običaj potiče iz germanske paganske tradicije i kulta boginje Eostre. Kao izuzetno plodna životinja, zec je predstavljao simbol visokog nataliteta i bogatstva, što je hrišćanstvo prihvatilo kao simbol vaskrsenja i nade.

Foto: Profimedia

Zec je bio pratilac paganske boginje proleća i plodnosti, Eostre. Prema legendi, ona je pticu koja je umirala od hladnoće pretvorila u zeca, koji je iz zahvalnosti počeo da nosi jaja. Zbog svoje visoke stope razmnožavanja, zec se od davnina smatrao simbolom plodnosti i početka novog života, što je u skladu sa buđenjem prirode u proleće.

Foto: Sergii Koval / Alamy / Profimedia

Povezanost zeca i jaja simbolizuje kombinaciju plodnosti i novog početka. Zec se često prikazuje kao "donosilac" obojenih jaja deci.

Hrišćanstvo je ovaj simbol prihvatilo, pa se zec ponekad vezuje za brzo širenje vesti o Hristovom vaskrsenju, simbolizujući život, svetlost i nadu.

Običaj potiče iz germanske kulture i postepeno se proširio, a danas je popularan širom sveta kao deo uskršnje dekoracije.